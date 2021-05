Klaus Iohannis a discutat cu președintele Poloniei despre proiectul de cale ferată „Rail2Sea” și despre autostrada „Via Carpathia”

Președintele Klaus Iohannis și omologul său polonez, Andrzej Duda, au discutat luni, la Palatul Cotroceni, în contextul vizitei oficiale a președintelui Poloniei în România. Intensificarea cooperării economice după pandemie, securitatea pe flancul estic al NATO, precum și problemele regionale din Belarus și Republica Moldova au fost printre subiectele abordate de cei doi oficiale. Iohannis și Duda vor prezida summitul B9, la care va participa prin videoconferință și președintele SUA Joe Biden și secretarul general al NATO, urmând ca marți cei doi oficiali să paricipe la un exercițiu militar.

„În întrevederea pe care tocmai am încheiat-o, desfășurată într-o atmosferă foarte deschisă, de prietenie, am discutat despre extinderea și aprofundarea Parteneriatului Strategic româno-polon, instituit în octombrie 2009 și reînnoit în 2015. M-am bucurat să constat că acest parteneriat strategic a încurajat o dezvoltare susținută a relațiilor noastre bilaterale în ultimii ani. Organizarea, în a doua parte a acestui an, a unei noi ședințe comune a Guvernelor României și Poloniei, la care va fi agreat un nou Plan de Acțiune al Parteneriatului Strategic pentru perioada 2021-2025, demonstrează încă o dată nivelul excelent al dialogului româno-polonez. Acesta s-a intensificat, de altfel, substanțial în ultimii ani, prin contacte la toate nivelurile și în toate domeniile”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Cei doi șefi de stat au discutat despre schimburile economice dintre România și Polonia și despre cooperarea regională, inclusiv despre implementarea proiectului de cale ferată Rail2Sea, care va lega porturile Constanța și Gdansk și, respectiv, a proiectului rutier Via Carpathia. Noua autostradă, aflată deocamdată la nivel de discuţii, are două trasee propuse pe teritoriul României. Numit „Via Carpatia”, proiectul a primit deja adeziunea a şapte ţări: Lituania, Ungaria, Slovacia, Polonia, România, Ucraina şi Turcia.

„Am convenit cu domnul Președinte Duda asupra necesității stimulării pe mai departe a schimburilor noastre comerciale, care au însumat în 2020, în ciuda pandemiei, peste 7 miliarde de euro, precum și a investițiilor reciproce. Discuțiile au reliefat, totodată, interesul comun pentru aprofundarea cooperării sectoriale, inclusiv în domenii precum industria de apărare. Am abordat și subiectul cooperării în plan regional în cadrul Inițiativei celor Trei Mări, cu accent pe implementarea proiectelor strategice de interconectare regională. Din această perspectivă, am agreat continuarea promovării comune, cu prioritate, a proiectului de cale ferată Rail2Sea, care va lega porturile Constanța și Gdansk și, respectiv, a proiectului rutier Via Carpathia”, a mai declarat președintele României.

Președintele Poloniei susține că „trebuie intensificată colaborarea politică și economică după pandemie” și ia mulțumit lui Klaus Iohannis pentru organizarea summitului B9, înaintea summitului NATO de la Bruxelles.

„Îi mulțumesc președintelui pentru orgnizarea întâlnirii în formatul B9. Astăzi, aici, la București, înaintea summitului NATO de la Bruxelles, mă bucur că avem deja punerea în practică a bunei tradiții ca această partea a Europei, membre NATO, să discute despre problemele de securitate. Vom putea vorbi pe aceeași voce. Sunt mai multe probleme, printre care problema din Belarus, o situație dificilă. Situația este deficilă și în estul Europei. Nu ne putem întoarce privirea de la această parte a Europei. Trebuie să sprijinim Ucraina dar trebuie să ne îngrijim și de securitatea noastră, pentru că ne aflăm pe flancul estic. Mă bucur foarte mult că la acest summit va participa și președintele SUA Joe Biden și secretarul general al NATO. Asta arată că întâlnirea noastră este cu adevărat importantă și arată coeziunea nord-atlantică”, a declarat Andrzej Duda.

Cei doi șefi de stat vor participa marți la exercițiul militar „Justice Sword 21”, la Poligonul Smârdan.

„Este un exercițiu la care Polonia participă cu forțe desfășurate în România, în cadrul Prezenței Înaintate de pe Flancul Estic aliat, din structurile Brigăzii multinaționale NATO de la Craiova. (...) Dialogul româno-polon pe tema securității aduce beneficii reciproce certe pentru ambele țări, pentru regiunea noastră și pentru Alianța Nord-Atlantică. Am convenit cu domnul Președinte continuarea contribuțiilor militare pe care România și Polonia le au fiecare pe teritoriul celeilalte în contextul implementării deciziilor adoptate la Summiturile NATO anterioare”, susține Klaus Iohannis.

Președintele României și președintele Poloniei s-au angajat că vor continua să susțină consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare pe Flancul Estic, a coeziunii acestuia, precum și procesul NATO 2030 și adoptarea unei decizii privind actualizarea Conceptului Strategic aliat la Summitul NATO din iunie.

Vizita președintelui Andrzej Duda are loc în contextul în care anul acesta se împlinesc 100 de ani de la încheierea Convenției de Alianță Defensivă dintre Regatul României și Republica Polonă. Convenția a fost semnată la 3 martie 1921.

