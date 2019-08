Klaus Iohannis i-a cerut Vioricăi Dăncilă să nu îi propună pe Rovana Plumb și Dan Nica pentru postul de comisar european

Viorica Dăncilă l-a anunțat telefonic pe Klaus Iohannis că vrea să trimită la Bruxelles numele Rovanei Plumb drept propunere pentru postul de comisar european, iar șeful Statului i-a spus că ”este o propunere proastă”, recomandându-i să nu o facă, a relatat chiar Președintele, miercuri, într-o discuție informală cu jurnaliștii.

Ulterior acestei discuții, Viorica Dăncilă a revenit, tot telefonic, pentru a-l informa pe Președinte că a trimis deja la Ursula von der Leyen numele Rovanei Plumb și pe al lui Dan Nica, pentru postul de comisar european.

Șeful statului i-a spus că dacă aceste propuneri, care sunt foarte proaste, vor fi repinse, România va pierde portofoliul Transporturilor pe care îl vizează în cadrul Comisiei Europene, și ”vom avea o problemă serioasă”.

Viorica Dăncilă a transmis după întâlnirea pe care a avut-o în 20 august cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen că a primit felicitări pentru gestionarea Preşedinţiei României la Consiliul UE. Discuţiile au vizat desemnarea noului comisar european din partea României.

"Am avut astăzi, la Bruxelles, o întâlnire extrem de plăcută și productivă cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe care o felicit pentru nominalizarea la conducerea viitoarei Comisii Europene și o asigur de sprijinul deplin al Guvernului României în eforturile asumate de consolidare a proiectului european. Am avut bucuria de a primi aprecieri și felicitări din partea Ursulei von der Leyen pentru modul în care am gestionat Președinția României la Consiliul Uniunii Europene, un mandat de succes și un proiect care a consolidat poziția țării noastre la nivelul Uniunii.