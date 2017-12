La final de an, Liviu Dragnea şi Mihai Tudose se sfătuiesc reciproc să fie mai calmi

Preşedintele PSD şi premierul au vorbit despre relaţia politică pe care o au, ba chiar şi-au făcut recomandări pentru anul ce vine.

FOTO: INQUAM PHOTOS - George Călin

"Eu am spus-o de la discursul de învestitură. Nu poţi să fii calm aici, calm în sensul de a nu-ţi păsa. Poate nu trebuie să te enervezi foarte tare, dar când vezi că lucrurile nu merg aşa cum ai dori şi cum s-ar putea, începi să te enervezi. Dar dacă e vorba despre o furie pozitivă, e în regulă", a precizat Tudose, într-un interviu pentru România Tv.



Întrebat ce îi recomandă lui Liviu Dragnea, prim-ministrul a făcut la rândul său aceeaşi recomandare.



"Să fie mai calm. (...) A fost un an foarte dificil, un an - să spun - de cotitură pentru România, cu contestatari ai actului de guvernare absolut ilogici. Am văzut în Parlament. Din august: 'Vai, dar nu o să aveţi bani în septembrie pentru pensii. Vai, dar nu o să mai daţi salariile. Vai, dar o să omorâţi ţara! Vai, dar deficitul... Vai, ne pleacă investitorii! Vai, dar se prăbuşeşte ţara! Dumnezeule, o să murim!' Cu băgat spaima în populaţie, cu mesaje de neîncredere în tot ceea ce înseamnă structuri de conducere. Un an absolut dificil! Din fericire pentru România, am depăşit cu bine aceste lucruri. Aşteptăm ultimul rezultat de la statistică şi de la organisme internaţionale care să confirme că stăm bine cu deficitul, ne-am încadrat în ţintele stabilite", a spus el, citat de Agerpres.



În ce priveşte relaţia cu Liviu Dragnea, primul ministru a declarat că aceasta are o relaţie "corectă, normală".



"Suntem un guvern politic, şi eu, şi colegii mei. Este normal să avem acest tip de dialog şi colaborare cu cei doi lideri ai coaliţiei, cu atât mai mult cu cât domniile lor sunt şi preşedinţii celor două Camere, locul unde anumite proiecte ale Guvernului îşi găsesc transpunerea în legi sau de unde ne vin anumite legi pe care noi trebuie să le transpunem. (...) În primul rând trebuie să fie o relaţie instituţională foarte bună între Guvern şi coaliţia care îl susţine", a precizat el.



Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la România Tv, că este mulţumit de activitatea premierului Mihai Tudose, pe care şi l-ar dori mai calm.



"Eu sunt mulţumit de activitatea premierului Tudose. Este un tip care nu e foarte calm, sunt oameni care nu sunt foarte calmi. (...) Toţi trebuie să fim mai calmi, când eşti mai calm aduni mai multe în jurul tău, când eşti nervos, nu aduni", a arătat el.