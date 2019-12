La final de mandat, Hans Klemm a fost decorat de Klaus Iohannis cu cea mai înaltă distincție a statului român

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a fost decorat, la final de mandat, de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României. Ceromonia de decorare a avut loc la Palatul Cotroceni.

„În semn de înaltă recunoaştere şi apreciere pentru implicarea personală la dezvoltarea relaţiilor dintre ţara noastră şi Statele Unite ale Americii, pentru consolidarea Parteneriatului Strategic România-SUA, preşedintele României decretează: Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce Excelenţei Sale domnul Hans Klemnm, ambasador extraordinat şi plenipotenţiar al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti”, potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial.

Președintele i-a mulțumit lui Hans Klemm pentru contribuția adusă în reconfirmarea și aprofundarea realțiilor dintre România și SUA.

„Îmi face o deosebită plăcere să ne întâlnim pentru a recunoaște meritele unui profesionist, cu o contribuție extraordinară la dezvoltarea relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii. Este o ocazie solemnă, în care confer cea mai înaltă decorație a statului român, dar este, totodată, o ceremonie dedicată prieteniei. La acest moment parteneriatul strategic dintre România și SUA e mai solid și mai dinamic decât în orice moment din istoria sa. În dialogul pe care l-am avut cu președintele Trump în luna august, dar și acum la Londra am reafirmat angajamentul ferm al SUA pentru consolidarea relațiilor cu România. Aportul dumneavoastră a fost unul substanțial prin prietenia pe care ați arătat-o României și prin inițiativele pe care le-ați avut. Într-un context complex, România și-a reconfirmat statutul de cel mai predictibil și ferm partener al SUA. România a beneficiat de sprijinul aliaților și partenerilor săi. Având în vedere rezultatele deosebite ale misiunii dumneavoastră la București pentru dezvoltarea parteneriatului româno-american, pentru reconfirmarea și aprofundarea angajamentelor reciproce dintre țările noastre, îmi face o deosebită plăcere să vă acord Ordinul Național „Steaua României”, în grad de „Mare Cruce”. Vă felicit!”, a spus președintele Klaus Iohannis.

Și Hans Klemm i-a mulțumit lui Klaus Iohannis pentru spijinul arătat față de relația dintre cele două țări.

„Vă mulțumesc cu modesite pentru această onoare. Am rugat echipa mea de la ambasadă să mi se alăture pentru că numai prin munca lor a fost posibilă această recunoaștere a meritelor noastre. Am avut în permanență trei obiective: să promovăm securitatea națională a SUA în parteneriatul cu România. Am avut realizări deosebite în acest domeniu. De asemenea am încercat să promovăm democrația, să promovăm valorile democratice și să sprijinim libertatea de exprimare, cultele religioase și statul de drept și lupta împotriva corupției. Am căutat de asemenea să promovăm prosperitatea. Asta înseamnă dimensiunea economică a relației noastre. În timpul mandatului meu schimburile comerciale dintre România și SUA au crescut cu 40%. Îmi amintesc de interesul investitorilor americani de a investi în România, dar și interesul investitorilor români de a investi în SUA. Felictăm România și pe dumneavoastră pentru sprijinul constant. Vă mulțumesc pentru accesul generos pe care l-ați acordat americanilor care au vizitat România. Vreau să vă mulțumesc pentru susținutul și constantul sprijin față de parteneriatul strategic dintre cele două țări. Angajamentul dumneavoastră personal înseamnă foarte mult pentru țara mea și pentru mine”, a declarat și ambasadorul SUA, Hans Klemm.

Hans Klemm a preluat funcţia de ambasador al SUA la Bucureşti în septembrie 2015. Funcţia urmează să fie preluată de Adrian Zuckerman.

Senatul american a votat pe 20 noiembrie numirea avocatului Adrian Zuckerman pentru funcţia de ambasador al Statelor Unite în România.

Adrian Zuckerman este un avocat în indrustria imobiliarelor, provenind din firma de avocatură Seyfarth Shaw, cu sediul în New York, care a imigrat în copilărie din România către Statele Unite. Conform audierii sale din faţa Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului american, în momentul nominalizării sale care a avut loc în iunie, oficialul american a afirmat că intenţionează să se revanşeze faţă de ospitalitatea americanilor prin promovarea intereselor Washingtonului la Bucureşti.