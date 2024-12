Lasconi, întrebată despre „dictatura LGBT” și introducerea stadiului militar obligatoriu. „Doamne ferește”

Elena Lasconi a dezmințit o serie de informații despre ea apărute în campanie cum ar fi faptul că ar vrea să îi trimită pe bărbații români pe front în Ucraina sau că „vrea să ne facă copiii gay”. Ea a oferit asigurări că nu va implica România în război și nici nu dorește ca stagiul militar să fie obligatoriu, „așa cum a spus Georgescu”. Ea a afirmat că este de părere că o familie este formată dintr-un bărbat și o femeie și a negat că USR are în program susținerea unor concepte precum „părinte 1 și părinte 2”, plus o promovare a LGBTQ.



Candidata USR la prezidențiale a spus, marți seară la Antena 3 CNN, că este „o manipulare rusească dovedită” că ar vrea să impună „dictatura LGBT” și a adăugat că are „cel mai mic interes pentru ce fac oamenii în dormitorul lor şi nu este treaba politicienilor să facă chestia asta”.

„Eu să ştiţi că am avut de suferit că mi-am arătat credinţa. M-am născut creştin-ortodoxă, sunt botezată la biserică, creştin-ortodoxă. (...) Pe de altă parte, am fost criticată inclusiv de colegii mei că am această cruce pe care o port, pe care o am din 1999”, și-a început Elena Lasconi, răspunsul.

Ea a amintit apoi despre „cât de greu” a fost momentul în care a dezvăluit că a votat „da” la referendumul pentru familie: „Cât de mult am suferit atât personal şi cât de mult mi-a afectat şi cariera politică, pentru că am fost dată jos de pe lista de europarlamentare”.

„Dar, cu toate astea, eu nu m-am lepădat de cuvântul lui Dumnezeu şi de Dumnezeu, pentru că eu îl simt în fiecare zi în sufletul meu. Dar nu m-am apucat să vin cu populisme din astea şi să fac propagandă, pentru că eu Îl am în viaţa mea şi în sufletul meu. Am credinţa că Dumnezeu anul acestea, zilele acestea, nu-şi va lua ochii de la România. Am credinţa asta”, a declarat Elena Lasconi, întrebată cum răspunde unor zvonistici potrivit cărora dacă iese președintă, copiii vor fi învățați în școli că trebuie să fie gay și că va fi o propagandă care le va suci mințile copiilor,

Ea i-a îndemnat pe români să o voteze, fiind singura garanție că România va rămâne pe parcursul european și occidental.

„O manipulare de tip rusesc”

„Gândiți-vă că în calitate de primar am oficiat peste 600 de căsătorii. Există trei momente importante în viaţă: naşterea, căsătoria şi moartea. La naştere şi la moarte nu prea ştii care-i treaba. Dar la căsătorie am ţinut neapărat să fiu acolo, pentru că este un moment atât de important”, a continuat ea.

Ea a întărit apoi că din punctul ei de vedere căsătoria este „între o femeie şi un bărbat”.

„Căsătoria religioasă este între o femeie şi un bărbat şi este o taină de la Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, eu am învăţat, ca bun creştin, că cea mai importantă lecţie pe care trebuie să o înveţi în viaţa asta este iubirea de aproape. Eu aşa am fost educată de bunica mea. Şi când spun asta, asta înseamnă şi toleranţă. Toleranţa e mână-n mână cu iubirea. Nu ura, nu dezbinarea, nu violenţa”

„Avem atât de multe probleme foarte grave în momentul de faţă, cu Rusia care ne suflă în ceafă acum, încât, credeţi-mă, am cel mai mic interes pentru ce fac oamenii în dormitorul lor şi nu este treaba politicienilor să facă chestia asta. Aş vrea ca oamenii să se intereseze. Este o manipulare de tip rusesc, este evident, este demonstrată”, a mai spus Lasconi.

Întrebată despre stagiul militar obligatoriu: „O altă minciună”

Candidata USR la alegeri a mai precizat că nu vrea introducerea stadiului militar obligatoriu. Ea le-a mai transmis românilor care au rude în străinătate că ar putea să nu-i mai vadă dacă adversarul ei în competiția pentru Cotroceni Călin Georgescu va ajunge președințe, pentru că va scoate țara din UE și libera circulație va fi afectată.

Lasconi a subliniat că Georgescu vrea ca stagiul militar să fie obligatoriu, însă ea vrea doar o armată de profesioniști.

„O altă miciună este că eu vreau să trimit bărbați pe front. Doamne ferește! Noi vom ajunge carne de tun doar daca ieșim din NATO, nu sunt eu cea care a spus că dorește stagiu militar obligatoriu, domnul Georgescu a făcut asta. Eu vreau armată de profesioniști. Armata României trebuie întărită, iar militarii mai bine plătiți. Fără NATO am fi călcați în picioare. Așa ceva nu se poate, pentru că suntem în NATO si suntem uite asa la un milimetru să pierdem”, a explicat Elena Lasconi, care a oferit asigurări că nu va implica țara în războiul din Ucraina, acest lucru fiind imposibil și din punct de vedere legal.

Despre zvonul că vrea să-i aducă înapoi pe Băsescu, Coldea și Kovesi

Elena Lasconi a precizat că este o manipulare că ar vrea să îi aducă înapoi la putere în țara noastră pe fostul director adjunct al SRI Florian Coldea, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi care în prezent conduce Parchetul European sau pe fostul președinte Traian Băsescu.

„În primul rând, eu nu îi cunosc pe domnul Coldea, pe doamna Kovesi, nu am vorbit niciodată cu ei. Da, consider că este o problemă mare în România corupția, și da, justiția trebuie să fie funcțională, dar asta prin responsabilizarea magistraților, dar în niciun caz eu nu voi veni cu oamenii trecutului, ci cu oamenii prezentului. În niciun caz nu se va întâmpla asta. Deci este o totală minciună”, a spus candidata USR la alegerile prezidențiale.

Ea a mai afirmat că a vorbit cu Băsescu „maxim de trei ori”. „Dar nu a fost vorba niciodată despre asta (un plan de a îl aduce pe Traian Băsescu înapoi - n.r.). Nu a fost în plan și nici măcar nu a participat în campania electorală ca și consilier. Eu am plătit consilieri din SUA. Nu, eu am încercat și încerc să iau ce este bun de la președinții pe care i-a avut România, chiar și de la primari, pentru că mi se pare important să fii un bun gospodar și când ești în fruntea țării. Nicio secundă nu a fost vorba despre asta. Este o minciună”, a explicat Lasconi.

Elena Lasconi se va înfrunta pe 8 decembrie cu Călin Georgescu, în turul doi al alegerilor prezidențiale.

Citește și: Lasconi: „Ciolacu e foarte îngrijorat că pierdem bani. Deja am început să pierdem, nu vom mai avea pentru pensii, salarii”





Editor : Ana Petrescu