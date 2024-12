Lasconi: Ciolacu e foarte îngrijorat că pierdem bani. Deja am început să pierdem, nu vom mai avea pentru pensii, salarii

Elena Lasconi a precizat că a avut, marți, o discuție foarte bună cu Marcel Ciolacu, iar acesta i-a spus că este foarte îngrijorat că România începe să piardă bani și „asta înseamnă că nu vom mai avea bani să plătim pensii și salarii”. „Nu cred că ne permitem să dăm cu piciorul la acest drum pro UE, pro NATO, doar pentru că vedem mesaje pe TikTok”, a subliniat ea, adăugând că „România nu e de vânzare și nici de dat cadou Rusiei”.

„Eu cred că în momentele grele, în momentele critice nu trebuie să îngenunchezi. Trebuie să stai drept, să îți păstrezi calmul și să iei decizii înțelepte. Eu am văzut oameni speriați. Am fost printre oameni și răspund și presei, ceea ce nu se poate spune și despre contracandidatul meu. E cel mai greu moment după 1989 pentru că țara noastră parcă s-ar pregăti cu toți boții și cu toată manipularea rusească să fie pusă pe tava Rusiei. Este îngrijorător. Noi uniți putem învinge. Am reușit să facem asta în ultimii 250 de ani de 10 ori în fața Rusiei. Noi nu trebuie să cedăm. Direcția noastră este NATO și Uniunea Europeană. NATO pentru securitate, pentru că nimeni nu o să-și permită să atace România dacă suntem în NATO. Eu văd de cealaltă parte că se discută să ieșim din NATO. Se discută să se facă armata obligatorie. Cred că armata României trebuie întărită în următorul fel: militarii trebuie să fie plătiți mai bine, poate să avem mai mulți militari profesioniști, să achiziționăm tehnologie de ultimă generație. Același lucru ar trebui să îl facem cu polițiștii și cu jandarmii și cu serviciile. Eu știu sigur că în toate aceste structuri există oameni patrioți și profesioniști”, a declarat Elena Lasconi, marți seară la Antena 3 CNN.

Ea a mai spus că a atras atenția de multe ori, încă din perioada precampaniei, că „e un război hibrid, pentru că Rusia nu se oprește, are un comportament de imperiu, iar Putin de împărat”.

„Am văzut ce influență a avut în Georgia și în Republica Moldova. În Georgia acum sunt sute de mii de oameni în stradă, sunt violențe, pentru că majoritatea din parlament e pro-rusă, s-a decis amânarea adevării la UE până în 2028”, a mai afirmat Lasconi.

Despre discuția pe care a avut-o marți cu liderul PSD Marcel Ciolacu, ea a dezvăluit că premierul i-a spus că este îngrijorat că România începe să piardă bani, iar asta înseamnă că nu vor mai fi bani pentru plata pensiilor și salariilor.

„Azi am avut o discuție cu Marcel Ciolacu. Este foarte îngrijorat că începem să pierdem bani. Asta înseamnă că nu vom mai avea bani să plătim pensii și salarii. Nu, noi deja până să ajungem la momentul 8 decembrie, deja am început să pierdem bani, mulți investitori și-au înghețat afacerile, bursa merge în jos, mulți sunt speriați și vor să plece din țară. Nu cred că ne permitem să dăm cu piciorul la acest drum pro UE, pro NATO, doar pentru că vedem mesaje pe TikTok”, a completat Elena Lasconi.

Candidata USR la prezidențiale a mai precizat că discuția cu Marcel Ciolacu a foat foarte bună și speră că atât el, cât și primarii PSD, vor găsi înțelepciunea săo susțină în al doilea tur.

„Discuția a fost foarte bună și eu cred că în mine are un partener onest, de bună credință domnul Ciolacu. Aici nu mai discutăm despre partide. Aici e vorba să ne salvăm țara. Acum nu mai e loc nici de orgolii, nici de numele partidelor, e vorba doar de direcția Europa și NATO. Eu am avut o discuție foarte bună cu domnul Ciolacu și cred că, în înțelepciunea lui o să facă asta, și cred că și primarii PSD vor face asta, pentru că toți își doresc binele comunităților lor. Suntem în pericol să fim lăsați deoparte, dacă mergem pe linia aia (a lui Călin Georgescu - n.r.). A spus și doamna ambasador a SUA că alianțele nu sunt garantate pe viață. Acum suntem pe muche de cuțit. Această rețea TikTok și minciunile spuse acolo au dezbinat poporul. Ar trebui să ne uităm cu atenție la candidați”, a mai explicat Lasconi.

Editor : Ana Petrescu