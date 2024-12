Lasconi spune că Georgescu ar trebui consultat de un psihiatru. „Stau și mă întreb dacă este om. Se ferește de oameni. Îi e frică”

Elena Lasconi consideră că relevant este ce cred românii despre Călin Georgescu, nu ea, însă s-a întrebat dacă este om, pentru că îl vede ca pe un robot care citește de pe „prompter și spune niște discursuri pe care le tot repetă, din sufragerie”. Ea a mai spus că ar trebui să îl vadă specialiștii pe contracandidatul ei la prezidențiale, inclusiv medici psihiatri.

„Nu cred că este relevant cum îl văd eu, ci cum îl văd oamenii. Eu stau să mă întreb dacă este om, în primul rând. Nu știu dacă este om, pentru că eu am văzut un robot care citește de pe prompter și spune niște discursuri pe care le tot repetă, din sufragerie. Se ferește de presă, se ferește de oameni, deci nu are interacțiune cu oamenii. Cred că îi este frică de oameni și oferă un program seducător, irealizabil, adică acela este realizabil doar pe TikTok. Noi împreună, toate forțele democratice din România, putem să oferim în continuare României, în primul rând democrație și putem să ne punem la aceeași masă, am stat de vorbă cu fiecare dintre lideri, și să convenim ce reforme vrem să facem pentru România și ce vrem să facem pentru români”, a declarat Elena Lasconi, întrebată marți seară la Antena 3 CNN, cum îl vede pe Călin Georgescu.

Ea i-a rugat pe români să nu ne batem joc de Români și să o dăm rușilor și a prezentat câteva dintre lucrurile pe care le vrea realizate în țara noastră.

„Pentru că acum este vorba despre români, cum să trăiască românii mai bine, ca să nu li se depopuleze țara, pentru că românii se simt din ce în ce mai nerespectați și simt că mai bine pleacă în străinătate și acolo suferă. Am plâns cu mulți români în străinătate care îmi spuneau «mi-e dor de mirosul de fân», «n-am să mai recuperez niciodată anii pe care i-am pierdut departe de copilul meu sau departe de părinți» și e o suferință. Mi-aș dori ca instituțiile statului să funcționeze la fel ca în țările respective, iar funcționarii din România să aibă respect și să îi trateze cu respect pe cetățeni, astfel încât unii dintre ei să se poată întoarce, dacă doresc. Pentru că de asta au plecat - pentru respect, pentru o viață mai bună, pentru a avea o școală bună pentru copil, pentru a avea un spital în care să fii tratată să nu intri cu o boală și să ieși cu trei. Și frumusețea democrației, pe lângă faptul că putem vorbi și gândi liber, este că copiii noștri au posibilitatea să învețe în străinătate și apoi să vină cu ce au învățat să vină în România și să construim în ea. Nu să ne batem joc de România, nu să o dăm rușilor”, a mai spus Lasconi.



„E irelevant cum îl văd eu pe acest om. Cred că ar trebui să îl vadă specialiștii, inclusiv medici psihiatri”, a adăugat ea, reîntorcându-se la întrebarea cum îl vede pe contracandidatul ei la prezidențiale, independentul Călin Georgescu.

Chestionată dacă, în opinia ei, are problemă care ar intra în aria psihiatriei, Elena Lasconi a replicat: „Nu sunt specialistă, dar e foarte ciudat și am auzit mai mulți oameni care au această pregătire că acolo este o problemă, dar nu este treaba mea, pentru că eu nu sunt medic”.

„E irelevant, încă o dată, ce părere am eu despre dumnealui. Eu vreau să spun ce vreau să fac pentru România și pentru români. Vreau să trăim în pace, în libertate, să menținem drumul european, să garantăm pensiile românilor, să creștem nivelul de trai al oamenilor, prin a le lăsa mai mulți bani în buzunar din munca lor tuturor celor care sunt angajați, să încurajăm natalitatea și să ajutăm mămicile prin acei bani care să le rămână mai mult pentru mamele cu un copil, 1.500 lei pe lună, pentru al doilea copil - 2.000 lei pe lună. Sunt măsuri clare, concrete, palpabile, nu povești pe TikTok. Haideți să trăim în pace, haideți să trăim în armonie unii cu alții. Să ne acceptăm și să ne auzim. Noi nu ne mai auzim. E prea mult zgomot în jurul nostru. Sunt tot felul de manipulări, fake news-uri și atacuri pe toate rețelele posibile Deja nu mai sti care e realitatea care e fake-ul. E foarte greu să faci diferența, dar hai să ne uităm unii în ochii altora și să decidem în ce direcție mergem. Eu sunt sigură că Dumnezeu ne vede toate acțiunile și știu că adevărul și legea vor învinge, dar cu ajutorul fiecărui român”, a concluzionat ea.

