Guvernul își asumă răspunderea pe legea bugetului pentru anul 2020. Au fost acceptate mai multe amendamente

Legea bugetului pentru anul 2020 a ajuns cu întrâziere de la Guvern la Parlament. Liderii PNL au cerut o pauză pentru consultări. Proiectul a suferit mai multe modificări după ce Guvernul a acceptat o parte dintre amendamentele USR și ALDE. Guvernul și-a asumat până acum răspunderea pe legea bugetului asigurărilor sociale și pe modificărea OUG 114. Premierul a anunțat în plenul Parlamentului că a acceptat o serie de amendamente printre care amânarea cu un an a pensiilor speciale pentru primari.

ACTUALIZARE: Ședința a fost reluată. Proiectul de buget a ajuns în Parlament și este prezentat de premierul Ludovic Orban în ședința comună a Parlamentului.

Principalele declarații ale premierului Ludovic Orban:

Bugetul de stat pentru anul 2020

-Am acceptat foarte multe amedamente. Dacă sunt partide care cred că bugetul nu trebuie să intre în vigoare pot depune o moțiune de cenzură.

-Am ales această procedură pentru că altfel nu am fi putut adopta bugetul. La modul în care arată finalul de an, cu zilele libere și dacă am fi venit în Parlament e puțin probabil să fi reușit adoptarea și nu se știe în ce formă ar fi ieșit. Venim după o perioadă în care s-a ajuns la un deficit care depășește 4,4% din PIB și România trebuie să dea un semnal ferm de corectare a dezechilibrelor.

-Construim bugetul pe niște date pe care noi le considerăm reale. Nu cum au făcut anul trecut. Am atras atenția că 5,5% nu e o creștere reală. Avem în bugetul pe anul viitor o creștere apropiată de estimările Comisiei Europene de 4,1%.

-Am trecut o rată a inflație de 3,1%. Cursul mediu de schimb pe care îl anticipăm e de 4,75 lei pentru euro.

-Trebuie să facem față unor creșteri de cheltuieli provocate de legi aflate în vigoare. Un plus de 14 miliarde pentru legea pensiilor. Aplicăm legea salarizării.

-Ne propunem o reducere a cheltuielilor de personal.

-Dacă nu creștem alocările pentru investiții nu vom reuși să construim o creștere economică solidă. Am crescut suma de la 44,7 la peste 50 de miliarde. Investițiile sunt 4,6% din PIB. E un efort destul de mare.

-Am văzut știri că scădem bugetul pentru Sănătate. Este un fake news. Sumele cresc față de anul trecut și pentru Sănătate și pentru Educație. Banii se găsesc și în alte locuri decât în bugetele ministerelor. Dorim creșterea semnificativă a finanțării proiectelor de investiții în unitățile de învățământ. Alocările pentru educație cresc. Și oricine spune că dăm mai puțini bani spune o minciună.

-Ne asumăm angajamentul la nivelul NATO de a aloca 2% pentru Apărare.

-Alocăm mai mulți bani pentru cheltuielile sociale.

-Autoritățile locale: lăsăm un procent mai mare la nivelul localităților. Am crescut de la 60% la 63% sumele, ca o formă de creștere a autonomiei. Am preluat 50% din cheltuielile sociale de la bugetele locale la bugetul de stat.

Amendamentele adoptate de Guvern

-Am aprobat multe amedamente care vizează îmbunătățirea bugetului în diferite domenii de activitate. Am preluat un amendamente privitor la creșterea sumei pentru întreținerea drumurilor naționale. Alocasem o sumă mică și am preluat amendamentul.

-Am preluat foarte multe amendamente privind obiective de investiții importante depuse de ALDE, USR, PMP. De exemplu, finanțare pentru Autostrada Târgu Mureș - Iași- Unghieni.

-Am primit o serie de amendamente de la ALDE prin care am încercat să finanțăm proiecte de infrastructură. De exemplu podul de la Brăila degeaba îl construiești dacă nu asiguri legătura cu Constanța.

-Amendamentele USR pentru proiecte din domeniul mediului, pentru operaționalizarea SUMAL-ului, monitorizarea transportului de masă lemnoasă.

Este vital pentru România să dea un semnal ferm că pornește lupta cu dezechilibrele economice.

Bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2020

-Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 a ținut cont de legea pensiilor aflată în vigoare. Am asigurat sumele necesare pentru creșterea pensiilor prevăzută în legea pensiilor. Dintre amendamentele formulate am aprobat un amendament care prevede comisionul de transmite prin intermediul Poștei Române, de la 1% la 1,1%. Acestea sunte elementele cele mai importante.

Modificarea OUG 114

-Când ne-am prezentat în fața Parlamentului pentru învestitură ne-am angajat să corectăm OUG 114 care a generat efecte nocive în foarte multe domenii din economia românească și în societate.

-Proiectul de lege stipulează corectarea prevederilor legate de domeniul energetci, din domeniul financiar bancar, din domeniul comunicațiilor, din domeniul fondurilor private de pensii. De asemenea cuprinde o serie de măsuri de la chestiuni legate de sporuri, până la chestiuni legate de diferite tipuri de reglementări referitoare la cheltuielile din bugetul de stat.

-Revenirea la o piață liberă în domeniul energiei electrice și de gaz natural nu se va întâmpla imediat, ci prevede o perioadă de tranziție.

-De prețul reglementat și la energie electrică și gaz natural beneficiază toți cetățenii români. Ceea ce nedorim este să direcționăm resursele către acei cetățeni români care au nevoie de sprijin. În perioada de tranziție ne-am asumat răspunderea să venim cu legislația care să reglementeze situația consumatorului vulnerabil.

-Am desființat taxa de 2% pentru companiile din energie.

-Am abrogat prevederile care introduc taxa în sectorul bancar.

-Am reglementat situația FDI. S-a inventat un mecanism prin care fără să existe resurse la buget. Acolo unde nu s-au semnat contracte nu vor mai fi finanțate, la fel și unde nu s-a acordat avansuri. Unde s-au făcut avansuri admitem împrumuturi și restul banilor vor veni de la PNLD 3.

Sporurile pentru condiții deosebite

-Inițial opțiunea noastră a fost de a merge pe un cuantum fix pentru că expunerea la condițiile vătămătoare ale angajaților este egală indiferent de salariul pe care îl încasează angajatul. Așa ni s-a părut corect. Aici, datorită faptului că această lege se adoptă în angajarea răspunderii, afectează bugetul de stat și legea plafoanelor, acest spor a făcut parte din contracte colective de muncă și ar însemna dacă schimbăm modul de calculare al sporului, am acceptat amendaemntul de a acord acel spor în forma în care a fost acordat și pe 2019, 15 din salariul brut, evident cuantumul va fi la nivelul cuantumului care a fost acordat în luna decembrie 2019.

-Am acceptat un amendament USR care are un temei destul de serios și anume prorogarea termenului de intrare în vigoare a indemnizațiilor, pensiile speciale, pentru primari vicepremiari, aleși locali.

-Am introdus o interdicție de a cumula salariul obținut într-o instituție publică cu pensia care e acordată tot de sistemul public de pensii. Am acceptat amendamente. Unul privitor la anumite excepții pe care să le facem în învățământul preuniversitar, sunt situații unde nu există cadre didactice. Am putea lăsa clase fără profesori. Ca atare am acceptat această excepție. Am acceptat o excepție privitor la asistenții personali ai persoanelor cu handicap.

-Execpții și la CFR Călători și la CFR Marfă - pentru mecanicii de locomotivă, la Școala superioară de aviație și la Academia Română. De asemenea în insdustria de Apărare.

-Am introdus în lege ca de la 1 ianuarie să se interzică detașarea din mediul privat în sectorul public. Erau detașați fără niciun fel de concurs.