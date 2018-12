Legea offshore, noi controverse, inclusiv în coaliţie. Atacul lui Ponta la Dragnea

Fostul premier acuză din nou faptul că viitorul exploatării resurselor energetice de la Marea Neagră a fost decis în cabinetul lui Liviu Dragnea, susţine că "rezultatul e un dezastru" şi anunţă că "deputaţii PRO România susţin schimbarea Legii Dragnea privind resursele din offshore". Reacţia lui Ponta vine în contextul în care, luni dimineaţă, a apărut în presă informaţia potrivit căreia că 16 deputaţi din Comisia pentru industrii, inclusiv de la PSD, ALDE şi UDMR, au semnat o scrisoare în care se cere modificarea legii offshore din cauza unor prevederi care pot conduce la dezastru.

Mai jos, postarea lui Victor Ponta:

"Proasta guvernare +proasta legiferare + incompetenta + coruptie = pierderi uriase pentru Romania!

Legea privind resurele naturale ale Romaniei din zona off shore a Marii Negre a fost tot timpul negociata si schimbata in spatele usilor de la Cabinetul Presedintelui Camerei Deputatilor / soarta unor resurse de 100 de miliarde de euro apartinand Romaniei si care trebuie exploatate in urmatorii 25 de ani au stat in “pixul” unui individid care stie doar sa sifoneze bani publici prin Teldrum si sa isi faca vile in Brazilia!

Proiectul de lege a fost schimbat de 4 ori in ultimul moment in baza unor criterii si negocieri ascunse - de fiecare data deputatii au votat un text pe care nu l-au citit si ale carui prevederi le sunt total straine! Iar rezultatul este un dezastru! Deputatii PRO Romania sustin schimbarea Legii “Dragnea” privind resursele din off shore! Este nevoie din nou de oameni cinstiti si competenti care sa guverneze si sa faca legi bune pentru romani!"

