Liviu Avram: Dragnea va ignora ce spune Tăriceanu, ce spune UDMR și va da ordonanța

Jurnalistul Liviu Avram scrie că liderul PSD Liviu Dragnea nu a bătut în retragere când a făcut declarații contradictorii privind realizarea modificărilor la Codurile Penale printr-o ordonanță de urgență. Jurnalistul este de părere că aceasta este doar o strategie prin care șeful PSD își ține „toate opțiunile la îndemână” și că nu va ezita să dea un OUG pe legile justiției, chiar dacă asta ar însemna să se opună deciziilor anunțate ieri de ALDE și UDMR.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Liviu Dragnea e foarte contradictoriu în ceea ce privește OUG pe legile penale. Ba o exclude categoric când e întrebat punctual de ziariști, ba lasă loc de întors: „La o adică nicio soluție nu e dată la o parte. Dacă se împotmolește, atunci se vor lua măsuri”.

Adică își ține toate opțiunile la îndemână. De aia zic: la nevoie, va ignora ce spune Tăriceanu, ce spune UDMR și va da ordonanța. Esențial este doar un singur lucru: să aibă un executant fidel la Palatul Victoria, pe post de prim-ministru, și un altul la fel de fidel la Monitorul Oficial. Acum îi are.

De ministrul Justiției nu are nevoie pentru aviz, că are deja un secretar de stat adus de la Olt, iar lui Tudorel Toader îi plac nespuns deplasările prin cele străinătățuri. Am fumat prea mult Dragnea la viața mea ca să nu-i miros strategiile.”, scrie jurnalistul.

Citiţi şi: Ce nu a spus Tăriceanu când a anunţat că este exclusă adoptarea Codurilor penale prin OUG