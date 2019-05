Liviu Dragnea: Cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească face gălăgie pentru a acoperi sunetul scos de motoarele economiei

Discursul lui Liviu Dragnea la mitingul PSD de duminică de la Târgoviște, menit să promoveze candidații partidului la alegerile europarlamentare din 26 mai, s-a transformat într-o nouă serie de atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Alături de Liviu Dragnea, pe scena de la Târgoviște erau, între alții, Rovana Plumb, Codrin Ștefănescu și Cătălin Rădulescu.

„N-am venit aici cu mâna goală. Am venit cu curaj, am venit cu forță și am venit înarmați cu mândrie”, a declarat liderul PSD înainte de a trece la o retorică ce se dorea patriotică: „Vreau să nu uitați că aceste meleaguri, Muntenia, Moldova, Transilvania, Banatul reprezintă pământ românesc, este un pământ locuit de români și să nu uităm, strămoșii noștri, toți, s-au bătut pentru acest pământ și s-au bătut pentru ce ne batem și noi astăzi: pentru libertate, pentru mândrie, pentru demnitate și pentru respect”.

„Armele adversarilor noștri sunt mult mai periculoase. Am auzit pe cel mai mare mut pe care l-a dat politica românească - a început să facă gălăgie. Credeți că are Iohannis ceva de spus? (face semn din cap că nu - n.r.) Credeți că are vreun proiect de țară? (Nu știe, i se răspunde din public - n.r.). Credeți că are vreun proiect, vreun gând bun pentru România? N-are, oameni buni! Ei și-ai lui fac gălăgie pentru a acoperi un sunet care începe să se audă din ce în ce mai tare: este sunetul creșterii economice, este sunetul scos de motoarele industriei și agriculturii, este sunetul scos de creșterea pensiilor și salariilor”, a afirmat Liviu Drangea în uralele audienței. „Este zornăitul banilor în buzunarele românilor, este mașinăria guvernării PSD care s-a pus în mișcare!”, a completat el. „De ce credeți că face acest zgomot? Pentru ca oamenii să nu vadă că România se dezvoltă, că România crește. Oamenii au început să o ducă mai bine, oamenii au început să aibă încredere să investească”, a adăugat președintele social-democraților.

„Să mâncăm românește, ca să votăm românește”

Apoi, președintele PSD a vorbit mulțimii despre doi tineri aflați în primele rânduri care „au ales să nu plece din țară, ci să muncească în agricultură, să producă roșii și legume românești pentru masa românilor”. Pe scenă, chiar în fața lui Liviu Dragnea, se aflau, de altfel, două lădițe cu roșii și castraveți. „Mi-au spus că au venit să-mi mulțumească personal. Produsele lor sunt aici, frumoase și gustoase. Nu, eu vreau să le mulțumesc și lor, și tuturor legumicultorilor din România care-și ajută țara și care ne ajută să punem pe masa copiilor noștri legume sănătoase și care ne ajută să mâncăm românește, ca să votăm românește!”, a spus Liviu Dragnea, care a repetat anunțul că programul pentru tomate se va dubla la subvenție, de la 3000 de euro la 6.000 de euro pe mia de metri pătrați, promițând totodată că programul va fi extins și la celelalte legume. De asemenea, Liviu Dragnea a anunțat că împreună cu ministrul Petre Daea a decis să dea și mai mulți bani oierilor și a justificat: „Nu mai vreau să avem în România carne tratată!”