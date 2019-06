Biroul Executiv al PNL a adoptat proiectul de revizuire a Constituției. A inclus şi o interdicţie nouă

Ludovic Orban a anunțat, marți, că Biroul Executiv a adoptat proiectul de revizuire a Constituției în urma rezultatului referendumului din 26 mai. Președintele PNL a precizat că proiectul include și interdicția persoanelor condamnate de a mai candida.

„Astăzi (marți - n.r.) am adoptat în Biroul Executiv proiectul de revizuire a Constituției României, în urma voinței exprimate de cetățenii români în cadrul referendumului din 26 mai. Am adoptat acest proiect în care am introdus, pe lângă modificările care se impun ca urmare a voinței exprimate de cetățeni, am introdus și proiectul privind integritatea în exercitarea funcției publice. Mai precis, interdicția de a candida pentru persoanele care sunt condamnate, atât pentru Parlamentul României, cât și pentru Parlamentul European.

De asemenea am luat decizia de a mandata liderii grupurilor parlamentare ai PNL, Raluca Turcan la Camera Deputaților și Florin Cîțu la Senat să demareze dialogul și discuțiile cu grupurile parlamentare, în primul rând cele din opoziție, dar și cu celelalte grupuri, în special cele care au semnat pactul pentru consolidarea parcursului european, pentru a face ceea ce așteaptă românii de la noi, să operăm acele prevederi constituționale”, a anunțat Ludovic Orban, la finalul ședinței Biroului Executiv al partidului.

Ludovic Orban a mai spus că Biroul Executiv a aprobat proiectul cu care liberalii se vor prezenta în Comisia specială pentru modificarea legilor electorale.

„Am decis și am aprobat proiectul care se vor prezenta reprezentanții PNL în Comisia specială pentru modificarea legilor electorale, în care susținem clar intoducerea votului prin corespondență la alegrrile parlamentare și prezidențiale. Susținem de asemenea mărirea numărului de zile în care cetățenii români din diaspora pot să își exercite dreptul. Solicităm și creșterea numărului de secții de votare din diaspora. În ceea ce privește votul prin corespondență, propunem să se permită și cetățenilor români care domiciliază în România, dar se află în alte localități decât cele unde își pot exercita dreptul la vot”, a conchis liderul PNL.