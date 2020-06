Ludovic Orban, reacție la anunțul moțiunii de cenzură PSD: Opoziția nesocotește pericolul uriaș care pândește viața fiecărui român

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Realitatea Plus, că nu se teme de o eventuală moțiune de cenzură împotriva guvernului pe care îl conduce, după ce PSD a amenințat că va depune o astfel de moțiune imediat după ce se va termina starea de alertă.

Întrebat dacă se teme de moțiune, Ludovic Orban a răspuns: „Pe ce motiv să depună moțiune, că Guvernul și-a făcut datoria? Că stăm de dimineață până în noapte într-o activitate epuizantă? Că am reușit în niște condiții extrem de dificile, cu o majoritate ostilă, care se comportă iresponsabil, să ținem sub control această epidemie? A trebuit să găsim rapid soluții. Ei trebuie să explice oamenilor fiecare gest politic pe care îl fac. Ar fi un alt act aventurier, iresponsabil. Eu nu aș fi crezut că se poate întâmpla în România, la 30 de ani de ani de la Revoluție, atâta demagogie cât am văzut în ultimile luni în Parlament”.

„Eu am acționat în conformitate cu legea. Guvernul, în baza evaluărilor făcute de specialiști, a adoptat hotărârea de prelungire a stării de alertă pentru 30 de zile. Doar așa putem asigura un climat în care putem acționa. De o bună vreme, opoziția instigă la nerespectarea regulilor. Nesocotește pericolul uriaș care pândește sănătatea și viața fiecărui român. S-au lansat într-o întreagă demagogie electoralistă. Le-am răspuns cu legea în față. Eu nu pot să încalc legea”, a mai spus premierul.

„În toate țările se vede că virusul nu a dispărut, se transmite în comunitate. Noi am luat măsuri. Nu putem să ne lipsim de starea de alertă. Pericolul nu a trecut. Fac din nou un apel către oameni, să se ferească, să respecte regulile de igienă personală. Nu este de glumă. Nu lăsați garda jos. Sunt niște reguli care se aplică peste tot. Este bine să ne păstrăm această abordare serioasă.

Dacă vrem să revenim la normal, dacă vrem să relansăm economia, este necesar să păstrăm un nivel cât mai redus al răspândirii virusului. Totul e să se respecte niște reguli simple. Virusul nu se vede, este extrem de perfid. Să spui o asemenea enormitate, că noi am manipulat cifrele, este descalificabil. Sunt lideri iresponsabili. Nu poți să încerci să scoți capital politic dintr-o situație gravă, îndemnându-i pe oameni să nu respecte regulile, mi se pare de neacceptat, condamnabil, reprobabil și îi sfătuiesc să acționeze în interesul cetățeanului. Ei fac propagandă împotriva folosirii măștii care reprezintă principalul mijloc de protejare, o grijă față de cei din jurul tău” a adăugat Ludovic Orban.