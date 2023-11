Mai mulţi primari şi consilieri judeţeni PNL din Olt vor candida din partea PSD la alegerile locale

Primarii liberali ai comunelor Iancu Jianu şi Şopârliţa, cinci consilieri judeţeni liberali, precum şi preşedinţii organizaţiilor PNL din municipiile Slatina şi Caracal şi din oraşul Piatra-Olt şi-au exprimat susţinerea pentru PSD Olt, au anunţat social-democraţii miercuri, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Munteanu Paulică, primar Iancu-Jianu, Marijana Trepăduş, primar Şopârliţa, Florin Homorean, preşedintele PNL Slatina, Cristian Pavel, preşedintele PNL Caracal, Miruna Vulcănescu, preşedintele PNL Piatra-Olt, şi consilierii judeţeni Sorin Ciucu, Ion Voicu, Gabriel Nicolescu, Gheorghe Bujgoi, Ionel Cruşoveanu sunt oameni de administraţie, cu experienţă în dezvoltarea comunităţii locale şi judeţene, conectaţi la realitatea zilelor noastre şi care înţeleg aşteptările oamenilor. În discuţiile de astăzi, aceştia şi-au exprimat dorinţa de a susţine echipa politică a PSD Olt la următoarele alegeri şi de a fi parte în proiectul nostru de dezvoltare a judeţului Olt”, se arată în mesajul postat de PSD Olt.

Mesajul este însoţit şi de fotografii ale celor zece liberali alături de preşedintele PSD Olt, Marius Oprescu, şi de secretarul general al filialei social-democrate, Virgil Delureanu.

PNL Olt a reacţionat miercuri, într-o postare pe facebook, faţă de susţinerea unor aleşi liberali pentru PSD Olt, afirmând că „pesediştii din PNL s-au întors acasă”.

„Un pas important pentru reconstrucţia liberalismului în judeţul Olt: pesediştii din PNL s-au întors acasă! A fost doar o chestiune de timp până când aceştia să-şi încheie misiunea şi PSD să-şi extragă oamenii de pe terenul liberal. Misiunea arhanghelilor roşii, travestiţi în îngeri cu eşarfe galbene, s-a încheiat. Liberalismul, pentru cei care şi-au făcut poze cu figurinele de la sediul PSD, a fost doar o opţiune dictată de oportunitate sau o misiune importantă. În ciuda meritelor deosebite pe care le-am văzut cu toţii în ultimii ani, nu a curs şampanie şi nici doamnele nu au primit buchete cu trandafiri roşii, aşa cum ar trebui. Aşteptăm, însă, adevăratele recompense pentru cei mai curajoşi dintre cei întorşi acasă. Felicitări, @PSD Olt pentru reîntregirea familiei!”, se arată în postarea PNL Olt.

Totodată, în mesajul postat miercuri pe facebook, PNL Olt susţine că avut loc un „triaj”, iar reconstrucţia liberalismului în judeţ poate fi realizat doar cu liberali autentici şi oneşti.

„În altă ordine de idei, aceste plecări sunt confirmarea a ceea ce actualii lideri ai PNL Olt spun de mai multă vreme: că fostul preşedinte a făcut din PNL Olt doar o anexă a PSD, pentru a le sluji interesele. Liberalii pesedişti din tabloul de familie nu au trădat liberalismul adevărat de la Olt, principiile brătiene sau pe colegii liberali, ci i-au trădat pe oamenii care au crezut în ei, cei care realizează astăzi că au fost minţiţi cu zâmbetul pe buze. Apreciem gestul PSD de a-şi lua înapoi ce le aparţinea, prin triajul făcut de şeful lor. S-au ales cei mai buni. Este un pas important spre reconstrucţia liberalismului în judeţul Olt, proiect care poate fi realizat doar cu liberali autentici şi oneşti”, se menţionează în postarea PNL Olt.

Fostul prefect Florin Homorean, preşedinte al PNL Slatina, a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe facebook, că pleacă „demn, cu fruntea sus” dintr-un partid în care a investit 10 ani, dar în care nu se mai regăseşte.

„Nu plec pe uşa din dos. Plec demn, cu fruntea sus, mândru de cei 10 ani investiţi într-un partid în care am crezut cu sufletul şi cu inima, dar în care nu mă mai regăsesc. Nici eu, nici o bună parte dintre colegii alături de care am muncit în filiala Olt a PNL, nu am decis cu uşurinţă să lăsăm în urmă construcţia care ne-a unit într-o echipă politică performantă, însă ceea ce a devenit astăzi partidul Brătienilor este departe de ceea ce ne-a determinat să ne afiliem politicii liberale. (...) Aşa cum un om ştie să-şi preţuiască mâna stângă atunci când dreapta i-a amorţit, la fel preţuiesc şi eu acum oportunitatea ce mi-a fost oferită de Partidul Social Democrat de a-i îmbrăţişa viziunea şi a-mi dedica priceperea şi preocuparea pentru atingerea obiectivelor social-democrate”, a scris Homorean în postare.

În urmă cu două săptămâni, senatorul liberal de Olt Liviu Voiculescu a demisionat din funcţia de preşedinte al PNL Olt, susţinând că în ultima perioadă în interiorul filialei este o stare de tensiune „alarmantă” de care filiala nu are nevoie înaintea unui an electoral.

„Nu este o noutate pentru nimeni faptul că, în ultima perioadă şi independent de voinţa şi faptele mele, filiala judeţeană a PNL a fost tranzitată de evenimente care i-au ştirbit imaginea şi i-au clătinat stabilitatea. Evenimente care au indus în interiorul filialei o stare de tensiune alarmantă ce ameninţă să treneze timp îndelungat. PNL Olt nu are nevoie de acest lucru! PNL Olt trebuie să demonstreze că a rămas aceeaşi filială de frunte a partidului! PNL Olt trebuie să meargă mai departe şi să înfrunte anul electoral care se apropie cu o echipă unită şi puternică, concentrată nu pe tensiuni interne, ci pe obţinerea unor rezultate performante!”, a afirmat Liviu Voiculescu într-o postare privind demisia sa de la conducerea PNL Olt, potrivit Agerpres.

La începutul săptămânii trecute, în funcţia de preşedinte interimar al PNL Olt a fost numit deputatul Gigel Ştirbu, vicepreşedinte regional al partidului.

În urmă cu trei zile, subprefectul Ana Maria Ciauşu, care fost timp de peste patru ani secretar general al PNL Olt, şi-a anunţat demisia din partid, tot în contextul unor tensiuni.

În vara acestui an, mai mulţi liberali numiţi la conducerea unor instituţii publice din judeţ au fost schimbaţi din funcţie, printre liberalii vizaţi de schimbarea din funcţie fiind şi preşedintele PNL Slatina, Florin Homorean, înlocuit din funcţia de prefect, pe care o ocupa de aproximativ patru ani, cu liberalul Mario De Mezzo, care transmite frecvent declaraţii critice la adresa social-democraţilor.

Editor : Liviu Cojan