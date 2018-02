Maior, audiat timp de șase ore în Comisia SRI

Ambasadorul român în SUA, George Maior, a declarat, marţi, după audierea în Comisia SRI, care a durat circa şase ore, că şi-a susţinut punctul de vedere în legătură cu legalitatea şi felul în care s-a transformat Serviciul Român de Informaţii într-o instituţie puternică a statului.

Foto: Agerpres

„A trecut foarte repede (audierea – n.r.), a fost extrem de interesantă, extrem de detaliată. Ca mesaj general şi de interes, am spus şi la intrarea la aceste audieri, am venit cum am venit întotdeauna la audierile în Parlament în această comisie. Mi-am susţinut punctul de vedere în legătură cu legalitatea şi felul în care s-a transformat Serviciul într-o instituţie puternică a statului român, care a asigurat securitatea naţională şi a cetăţenilor ei şi faptul că mi-am îndeplinit mandatul sub umbrela strictă a legalităţii”, a spus Maior.

„În rest, au fost foarte multe întrebări legate de relaţia Serviciului cu Justiţia, dacă anticorupţia este o problemă de securitatea naţională, aşa cum a fost definită de CSAT, de întâlnirile cu membri ai Guvernului, oameni politici, de aserţiunile unor persoane care au venit la comisie în legătură cu presa. Am rămas înţelegi că orice altă problemă suplimentară, voi răspunde întotdeauna cu bună credinţă la ea”, a mai George Maior, la ieşirea de la audierea în comisie.