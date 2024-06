Marcel Ciolacu a votat la Buzău. „Am votat pentru reindustrializarea României”

Premierul Marcel Ciolacu a votat duminică dimineață, la Buzău, puțin după ora 08:00. El le-a cerut românilor să iasă în număr cât mai mare la urne, „indiferent de opțiunea de vot”.

Marcel Ciolacu a votat la Buzău.

„Am votat pentru performanță în administrație, pentru o echipă valoroasă, care a știut să implementeze proiecte europene. Am votat românește, am votat pentru o voce puternică în Parlamentul European, pentru o voce unită, pentru investiții în autostrăzi, școli, spitale, reindustrializarea României”, a declarat premierul după ce a ieșit din cabina de vot.

El le-a cerut românilor să iasă la vot.

„Aș dori să fac un apel pentru toată lumea, indiferent de opțiunea de vot, să vină cât mai mulți români la vot, pentru ca cei aleși să fie legitimi”, a mai spus Marcel Ciolacu.

