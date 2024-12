„În final, am un mesaj cu privire la toți românii și la țară. România trece prin turbulențe cauzate de instabilitatea politică și anularea alegerilor prezidențiale. Numai împreună vom opri aceste incertitudini, prin crearea unei majorități pro-europene și a unui guvern care să deruleze reformele și investițiile din PNRR și Planul bugetar structural, angajate la nivel european. Acest lucru trebuie să se întâmple până la sfârșitul acestui an. Am trecut împreună prin criza economică, sanitară, energetică și prin cea declanșată de războiul de la granițe. Sunt convins că vom trece solidar și peste această perioadă. România are mecanisme de stabilizare automată și avem capacitatea de a mobiliza toate resursele la dispoziție pentru a reveni pe un drum stabili”, a mai spus premierul.