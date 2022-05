Marcel Ciolacu: Niciodată în situaţii de criză nu se majorează impozitele. Nu se vor majora nici în România

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus din nou că nu vor crește impozitele în România și că nu vor fi introduse impozite noi. Declarația vine pe fondul unor discuții referitoare la renunțarea la cota unică și trecerea la impozitul progresiv.

„Niciodată în situaţii de criză nu se majorează impozitele, deci nu se vor majora nici în România şi nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus Ciolacu, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă în perioada următoare vor fi introduse noi taxe.

El a adăugat că ministrul Finanţelor va prezenta, peste două săptămâni, o analiză care are drept scop „o optimizare fiscală”, potrivit Agerpres.

„O optimizare fiscală înseamnă că laşi de undeva, unde s-a creat o discrepanţă, şi vii cu o anumită impozitare, dar reduci în altă parte. (...) La proprietăţi există (discrepanţe - n.r.) şi nu din analizele mele, ci din analizele auditurilor financiare. Haideţi să aşteptăm peste două săptămâni”, a spus Ciolacu.

Întrebat dacă introducerea impozitului progresiv înseamnă că cei care au salarii mai mari vor fi taxaţi mai mult, Ciolacu a răspuns: „Cine a spus acest lucru? Aţi văzut la ştiri, la televiziune sau am spus eu acest lucru? Eu nu am ce să vă explic ceva ce nu am spus eu şi nimeni din coaliţie. Eu vă pot explica după ce ministrul de Finanţe vine şi ne face o prezentare. Ce mă deranjează pe mine, dar nu în ceea ce vă priveşte pe dumneavoastră, este că nu încercăm să intrăm într-o normalitate şi să înţelegem că aşa este normal - să vorbim în spaţiul public de aceste lucruri, nu în birouri, ascunşi".

„Cu toţii ne dorim o ţară ca afară. Atunci trebuie să ne comparăm cu sistemul fiscal din Europa. Nu mergem să ne comparăm totuşi cu o ţară foarte dezvoltată economic, cum sunt Germania sau Franţa, dar încercăm să ne comparăm cu ţări cum ar fi de exemplu Polonia, ţări care au avut cam acelaşi istoric ca şi România”, a completat președintele PSD.

