Marian Oprişan: Dragnea se crede din când în când stăpân al PSD. În 2019 i se termină mandatul

Liderul Organizaţiei PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat după CEx al PSD că, de când a ajuns la Bucureşti, Liviu Dragnea s-a metamorfozat şi se crede „din când stăpân al partidului”. Pe de altă parte însă, el a spus că Dragnea, „deşi mai greşeşte din când în când, e băiat bun”.

Despre PSD, Oprişan a spus că funcţionează bine şi că guvernarea îşi face treaba. De altfel, el a felicitat-o pe Viorica Dăncilă, mai ales pentru „rezistenţa la înjurături”.

„Am vorbit despre restructurarea guvernului ca să nu mai treaca prin furcile caudine de la Cotroceni.

Varianta mea a fost respinsă, s-a considerat mai rapidă varianta propunerilor premirului.

Ce am avut de spus sub aspectul funcţionării partidului, am spus în interior.

În 2019 se finalizează şi mandatul lui Dragnea şi al conducerii centrale a partidului. Trebuie făcut un congres şi alegeri pentru preşedintele partidului.

Dragnea mai greşeşte din când în când, dar e băiat bun.

Unii se mai cred stăpânii PSD.

Eu sunt acelaşi Marian Oprişan, Liviu Dragnea s-a cam metamorfozat de când a ajuns la Bucureşti, în preşedintele partidului cu anumite valenţe, mai face din când în când pe stăpânul partidului", a declarat Marian Oprişan.

