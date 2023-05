Marius Nistor, despre greva din educație: „Sunt mesaje că taman acum când se schimbă guvernul. Păi, au avut numeroase semnale”

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, susține că acțiunile sindicale nu sunt planificate în funcție de programul Guvernului, după ce au apărut mesaje, potrivit cărora greva profesorilor ae loc în această perioadă, când urmează rotativa guvernamentală, transmite News.ro.

Marius Nistor aminteşte că un miting de protest a angajaţilor din sistemul de educaţie a avut loc recent, dar că oficialii guvernamentali nu au dat atenţie revendicărilor protestatarilor, la acel moment.

„Nu s-au deranjat câtuşi de puţin, priorităţile erau altele. Aşa că responsabilitatea le revine în totalitate. Nu este vina noastră că s-a ajuns la aşa ceva. Au avut numeroase semnale. Mesaje de genul că taman acum, taman când se schimbă guvernul... Păi, fără supărare, acţiunile sindicale nu sunt planificate de colegii noştri în funcţie de programul Guvernului. Sau nu putem merge pe ideea că am fi responsabili, pesemne, dacă am face greva sâmbăta, duminica, dacă se poate, în vacanţe, sau acţiunile noastre de protest să fie orientate pe undeva prin parcuri, pe la periferie, să nu deranjăm pe nimeni! Pesemne că atunci totul ar fi în regulă, noi, dascălii, am redeveni şi noi părinţi responsabili şi ei ar avea o apreciere extraordinară pentru noi. Haideţi să fim rezonabili!”, a afirmat Marius Nistor, duminică, la B1 Tv.

Acesta a subliniat că guvernanţilor li s-a transmis de mai mult timp că „nemulţumirea este acută” în rândul angajaţilor din învăţământ.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, duminică, după negocierile cu sindicatele din educaţie, că reiterează disponibilitatea sa şi a miniştrilor de resort de a sta faţă în faţă cu sindicatele oricând, oriunde, oricât. Premierul afirmă că în opinia sa, o grevă generală se declanşează în lipsa dialogului şi a rezolvării problemelor şi singurii care au de pierdut dacă greva va avea loc sunt părinţii şi elevii, care de luni se vor afla într-o situaţie extrem de dificilă.

Editor : Bianca Chirilă