Ministrul Daea, acuzat de vicepremierul Grațiela Gavrilescu că nu a tras cu rachete antigrindină. El spune că a tras

Ministrul mediului, vicepremierul Grațiela Gavrilescu (ALDE), își acuză colegii de la Ministerul Agriculturii că nu au tras marți cu rachete antigrindină pentru a opri furtuna care a produs pagube agricultorilor din sudul țării. Sistemul de rachete antigrindină este în subordinea ministrului Petre Daea și este condus de directorul Gheorghe Căunei.

”Astăzi, în zona Dealu Mare, grindina a făcut prăpăd. Plantații întregi de viță-de-vie și culturile agricole au fost afectate iremediabil pe suprafețe mari. Ploaia torențială și grindina au blocat traficul rutier și șuvoaiele de apă au pătruns în curți și case... DE CE NU S-A INTERVENIT, EFICIENT, CU RACHETE ANTIGRINDINĂ? M-am informat si avertizarea meteo, cod portocaliu, a fost data din timp, de către ANM. CER PUBLIC DEMITEREA IMEDIATĂ a celor care nu și-au respectat atribuțiile de serviciu!”, a scris Grațiela Gavrilescu pe Facebook.

”Nu vreau să comentez ce a spus doamna vicepremier. (…) Aseară, azi-noapte, astăzi am stat de vorbă cu specialiștii din domeniu care mi-au spus după episodul de ieri, când în această zonă s-au lansat 16 rachete care n-au putut să facă față situației date întrucât formațiunile de gheață s-au realizat undeva la 11.000 de metri înălțime, iar lansatoarele noastre de grindină acționează până la 8.000 de metri. Iată că am fost puși într-o situație fără precedent: nu s-a întâmplat niciodată în România ca să fie grindină înainte de 1 mai. Noi am fost pregătiți încă din 15 aprilie, urmare a acestei pregătiri, ieri s-a activat sistemul antigrindină și au fost lansate 16 rachete, dar din nefericire fără rezultat”, a explicat Petre Daea, citat de Agrointel.

