Mircea Fechet, ministrul Mediului, a fost întrebat la Jurnalul de Seară de la Digi24 ce părere are despre demiterea liberalului Ionuț Lupu de la conducerea APIA, de către ministrul Agriculturii, Florin Barbu, în contextul în care PNL și PSD sunt în mijlocul negocierilor pentru comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, dar mai ales pentru liste comune. Surprins, Fechet a spus că nu a știut de ceea ce s-a întâmplat, dar a explicat că la rându-i a mai revocat și schimbat anumite persoane. "Mă mir, pentru că azi am vorbit cu directorul general al APIA și nu mi-a spus că ar fi vreo problemă pe la minister. Trebuie să vedem dacă e o chestiune de natură politică sau de natură administrativă", a mai precizat ministrul Mediului.

Mircea Fechet nu a dat niciun detaliu despre ce s-ar discuțiile care s-ar putea purta între liderii celor două formațiunii cu privire la această demitere.

"Depinde. În cazul revocării sau numirii unor demnitari, acolo propunerea este una 100% politică și se face prin decizia premierului, în acest caz, nu mi-e clar dacă stă în pixul ministerului sau a ministrului sau există vreo altă formă de a numi și de a revoca directorii din minister", a mai spus ministrul Mediului.

Directorul general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), liberalul Ionuţ Lupu, a fost demis, marţi seara, de ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, din cauza întârzierilor la plată a subvenţiilor către fermieri şi a blocajului din sistem. Ionuț Lupu este funcționarul care a semnalat tunul de 5 milioane de euro pe care două firme apropiate de fiul liderului PSD Paul Stănescu urmau să-l dea statului român.

Concret, două societăți cu care acesta are legături strânse au cerut subvenție pentru recoltarea stufului din Delta Dunării. O premieră în agricultură, făcută posibilă prin concursul Parlamentului, ministerului Agriculturii și altor instituții. Toate și-au dat mâna pentru a băga milioane de euro în buzunarele unor băieți deștepți. Întreaga procedură se afla în stadiu de verificare la APIA, fiind analizată și de Comisia Europeană.