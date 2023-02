Ministrul Mediului: În PNRR avem zero lei pentru tehnologii prietenoase cu mediul pentru exploatarea forestieră

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Tánczos Barna, a declarat, vineri, că în PNRR nu este prevăzut niciun leu pentru tehnologii prietenoase cu mediul pentru exploatarea forestieră, întrucât forurile europene nu au acordat credibilitate ţării noastre din cauza tăierilor masive de păduri, informează Agerpres.

"Noi ne-am luptat mult, în 2021, pentru sectorul forestier să putem prevede în PNRR bani pentru instalaţiile forestiere, utilajele forestiere prietenoase cu mediul. Dar datorită faptului că unii şi-au bătut joc de această breaslă şi au ras, au bărbierit munţi întregi şi au tăiat pădurile şi au avut o credibilitate egală cu zero la nivelul Uniunii Europene, răspunsul a fost: «nu finanţăm hoţi», motiv pentru care în PNRR avem exact zero euro, zero lei pentru tehnologii prietenoase cu mediul cu consecinţe grave pentru exploatarea forestieră", a declarat Tánczos Barna, în cadrul unei dezbateri a Uniunii Generale a Industriaşilor din România.

Tánczos Barna a spus că lemnul trebuie extras din păduri pentru a asigura materie minimă pentru industrie şi pentru a asigura lemnul de foc pentru cetăţeni, iar dacă nu există utilaje moderne şi nu există finanţare, "este foarte greu să ridicăm nivelul de ambiţie în ceea ce priveşte protecţia mediului".

"Deci este nevoie de, pe de o parte, de implicare din partea fermierilor, din partea agenţilor economici care lucrează în domeniu, dar e nevoie şi de finanţare şi de credibilitate, acasă şi peste hotare, pentru instituţiile statului, credibilitate care cred că se poate recăpăta prin perseverenţă şi prin rezultate concrete. Şi atunci şi mediul înconjurător să fie mai bine protejat", a spus ministrul.

Editor : D.R.