Ministrul Petre Daea, restanțier la impozite

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, nu şi-a achitat impozitul pentru terenul şi locuinţa pe care le deţine în Siseşti, Mehedinţi. Datoria se ridică la 3600 de lei.

Ministrul Agriculturii are în localitatea din Mehedinţi o locuinţă, câteva anexe şi un teren care se întinde pe o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi.

Sunt moștenite de la familie. Nu locuieşte nimeni aici, iar ministrul vine foarte rar. Atat de rar încât a uitat să îşi plătească și impozitul la primărie în ultimii ani. Câţi anume, primarul din localitate nu a vrut să spună.

În schimb, ministrul le-a mulţumit jurnaliştilor că i-au adus aminte şi a promis că va merge să plătească.

„Foarte bine, doamnă, înseamnă că dacă am 3600, înseamnă că trebuie să mă achit repede, dar eu ştiu că am un prieten acolo care îmi urmăreşte datoriile şi şi îmi urmăreşte obligaţiile pe care le am, şi prin intermediul lui le rezolv de fiecare dată. (Reporter: Nu v-a anunţat acum prietenul acesta ce datorii aveţi?) Nu m-a anunţat, dar acum că m-aţi anunţat dv, vă mulţumesc”, a spus Petre Daea.