Moody’s reconfirmă eficacitatea politicilor guvernului Ciolacu. România pe un curs economic stabil și cu puternic potențial de creștere

După Fitch, și agenția de evaluare financiară Moody's a menținut ratingul României. Se infirmă astfel previziunile catastrofice și se consolidează percepția că politica guvernului Ciolacu menține țara pe un curs economic previzibil într-un context în care mari țări europene, precum Germania, se confruntă cu riscul recesiunii.

În cel mai recent raport al său, publicat vineri, agenția de evaluare financiară Moody's a menținut ratingurile aferente României. Confirmarea acestora reflectă, în opinia analiștilor, stabilitatea economiei, perspectivele roubuste de creștere pe termen mediu, și un nivel de îndatorare mai bun decât al altor state cu rating similar.

Ratingurile furnizate de marile agenții de evaluare financiară - Moody's, Fitch și S&P - sunt importante, având în vedere că sunt folosite de un număr semnificativ de investitori străini atunci când aceștia decid, de exemplu, dacă să împrumute sau nu statul român. Un rating mai bun ajută la obținerea unor dobânzi mai mici la împrumuturile statului.

De altfel, analiza Moody's este al doilea semnal pozitiv în decurs de câteva săptămâni al parcursului pozitiv al țării noastre prin politicile implementate de Guvernul Marcel Ciolacu. Anterior, Fitch Ratings a anunțat că păstrează ratingul țării noastre în categoria ”recomandat pentru investiții".

Analiștii Moody's afirmă că ”perspectiva stabilă echilibrează soliditatea economiei românești”

Raportul Moody's arată o menținere a scorului ”a3” pentru soliditatea economică a României, care, potrivit analiștilor, reflectă potențialul puternic de creștere pe termen mediu al țării.

”Ratingurile României, inclusiv ratingurile de emitent pe termen lung Baa3, reflectă potențialul puternic de creștere al economiei, care este susținut de fondurile puternice ale Uniunii Europene (UE, Aaa stabil) și de intrările de investiții străine directe”, notează agenția.

Menținerea stabilității politice și îmbunătățirea semnificativă a eficacității guvernului după alegerile parlamentare și prezidențiale de la sfârșitul anului 2024, precum și o reducere a riscurilor geopolitice ar putea duce, susțin analiștii, la o creștere a ratingurilor.

”Perspectiva stabilă echilibrează soliditatea economiei românești cu dificultățile continue ale guvernului de a reduce în mod durabil și semnificativ deficitele fiscale și de cont curent ridicate ale României, care reprezintă o potențială sursă de vulnerabilitate pentru bonitatea suverană… S-ar putea exercita o presiune ascendentă asupra ratingurilor Baa3 în cazul în care deficitele fiscale și de cont curent ar putea fi reduse în mod semnificativ și durabil, reducând astfel vulnerabilitatea la șocuri, demonstrând eficiența instituțională și stabilizând povara datoriei la niveluri care rămân semnificativ mai scăzute decât cele similare”, mai precizează documentul amintit.

Și Fitch Ratings a reconfirmat ratingul suveran și perspectiva stabilă a României

Agenția de rating Fitch a reconfirmat pe 30 august ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută, precum și perspectiva stabilă.

” Decizia reconfirmării ratingului suveran și a menținerii perspectivei stabile este susținută de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrările de capital de la Uniunea Europeană care susțin convergența reală a veniturilor, finanțele externe și stabilitatea macroeconomică a țării, precum și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanță și dezvoltare umană, care se situează la niveluri superioare față de țările din aceeași categorie de rating ("BBB")”, precizează analiza Fitch Ratings.

Stabilitatea României și premisele de creștere a economiei contrastează cu riscul de recesiune al forțelor Europei, Germania și Franța

Raportul Moody’s vine cu vești bune și în ceea ce privește evoluția economiei. Analiștii prognozează că România va avea în acest an o creștere de 2%, iar aceasta va ajunge la 2,9% în 2025-2026. Fitch Ratings are o perspectivă și mai optimistă pentru acest an, și estimează un avans al economiei de 2,5%, în timp ce Fondul Monetar Internaţional avansează valoarea de 2,8%, un nivel egal cu cel al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Puse în context european, aceste valori reconfirmă efectul pozitiv al politicilor implementate de Guvernul Marcel Ciolacu. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, economia UE va înregistra un avans de 1,7% în acest an, sub cel al țării noastre. Mai mult, cele mai mari forțe ale continentului, se confruntă cu riscul recesiunii.

Economia Germaniei s-a contractat cu 0,1% în trimestrul 2, iar numărul șomerilor în luna septembrie este cu 41,6% mai mare decât estimările. Iar previziunile pentru trimestrul în curs nu sunt deloc optimize. ”Cele mai recente date ale ţării arată că o recesiune tehnică pare să se pregătească”, a declarat Cyrus de la Rubia, economist şef la Hamburg Commercial Bank (HCOB), previziunile analiștilor pentru actualul trimestru, vorbind de o altă scădere, de 0,2%, faţă de cel anterior.

Cu o perspectivă similară, susțin analiștii, se confruntă și Franța, în cazul căreia impulsul dat de Jocurile Olimpice a fost scăzut. Este și motivul pentru care noul prim-ministru, Michel Barnier, vizează inclusiv soluții de creștere temporară a impozitării marilor companii pentru contracararea pierderii de viteză a economiei și reducerea deficitul bugetar excesiv al ţării.