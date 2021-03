Năsui, după ce a fost acuzat de PSD că familia sa a avut legătură cu Securitatea: Bunica a fost închisă la Sighet, a ajutat rezistența

Ministrul Economiei Claudiu Năsui a răspuns marți, în plenul Senatului, la dezbaterea moțiunii simple împotriva sa, acuzațiilor PSD că familia sa ar fi colaborat cu fosta Securitate. „Tătăl meu a fost condamnat de comuniști, bunica mea a fost închisă la Sighet pentru că a ajutat rezistența”, a susținut ministrul.

„Nu doar că tatăl meu n-a avut nicio legătură cu Securitatea, dar el chiar a fost o victimă a Securității. Din arhivele CNSAS am adus aici o condamnare la șapte cu închisoare și confiscarea averii și interzicerea drepturilor a tatălui meu. Este sentința 272 din 13 aprilie 1987 pronunțată de Tribunalul Militar București pentru fapta considerată infracțiune penală pe vremea aceea, numită refuzul înapoierii în țară. Culmea ironiei este că cel care l-a condamnat este Doru Viorel Ursu care după Revoluție a ajuns ministru de Interne în Guvernul Ion Iliescu – Petre Roman.”, a declarat Claudiu Năsui în plenul Senatului.

Ministrul a mai spus că a avut și o bunică închisă la Sighet și un străbunic care a fost încarcerat la Fortul 13.

„Să știți că familia mea avea oricini sociale nesănătoase pentru că o bunică de a mea a fost închisă la Sighet și are numele scris acolo. Singura ei vină este că ajutat rezistența cu mâncare, cu adăpost. Am mai avut un străbunic care a făcut și el pușcărie la Fortul 13 Jilava”, susține Năsui.

Acesta a declarat, de asemenea, că este o minciună acuzația că tatăl său ar fi fost implicat în afacerea Motorola.

„Îmi atacați familia, sperând cumva să mă dezgustați și să vă las în pace. (...) Tatăl meu nu a avut nicio legătură cu acel dosar, e vorba de un unchi de al meu care a fost acuzat și care și-a demonstrat nevinovăția în instanță”, a susținut Năsui.

Potrivit propriilor declarații, tătăl ministrului Năsui a fost inginer la Întreprinderea de aparate electronice de măsură și industriale din București, iar în 1986 a rămăs în Statele Unite, după ce a fost trimis să facă comerț.

„Eram acolo să prospectez ce se poate vinde din electronica pe care o dezvoltam noi în țară. În State mă aștepta un tovăraș, un „atașat economic”, cum se numea atunci. Toți atașații economici erau de la vechea Securitate, dupa cum se știe. El stătea tot timpul cu mine. Am fost la New York, am vizitat împreună o mulțime de clienți și, la un moment dat, am dispărut la Chicago”, declara acesta într-un interviu.

PSD, acuzații la adresa lui Năsui

În moțiunea simplă dezbătută în Senat, PSD îl acuză pe Năsui că familia sa a colaborat cu fosta Securitate și că „singurii care profită de pe urma prezenței lui Năsui la Ministerul Economiei sunt doar securiștii din spatele său.”

„Cu actualul ministru al Economiei, aflat într-o strânsă legătură cu foști lucrători ai Securității comuniste, firmele familiei Năsui prosperă din plin de pe urma contractelor puse pe tavă, cu încredințare directă, de diverse instituții ale statului. Influența fiului Năsui, ajuns ministru, asigură perpetuarea afacerilor tulburi începute în anii 90, de tatăl și unchiul ministrului - afaceri anchetate penal la vremea respectivă în celebrul Dosar Motorola, închis după o lungă mușamalizare care a ținut până la... prescrierea faptelor penale!”, scriu social democrații.

„Dar dincolo de incompatibilități și înțelegeri controversate, rămâne culpa morală a celui care s-a erijat de-a lungul timpului drept o tânără speranță în reformarea clasei politice românești. În realitate, cel care ne promite reformarea se dovedește a fi un descendent direct dintr-o încrengătură de relații care își au rădăcinile în fosta Securitate Comunistă! Deși a negat cu vehemență orice legătură a familiei sale cu Securitatea, ministrul Năsui a omis de fiecare dată să explice prezența în firmele familiei sale a unor lucrători cu grade din fosta Securitate.

Fiind obișnuit să aibă în jurul său astfel de securiști, devine explicabilă reacția sa de nedumerire când a fost întrebat de angajarea la Ministerul Economiei a unei foste colaboratoare a Securității. În aroganța sa nemăsurată, ministrul nici măcar nu a fost capabil să sesizeze culpa morală care i se imputa. În cazul respectiv, ministrul argumenta că cea pe care tocmai o angajase avea experiență în administrație, că și-ar fi demonstrat abilitățile profesionale.

Deci, ce mai contează că a colaborat cu fosta Securitate – principalul organ de represiune a celor care îndrăzneau să critice regimul comunist? <Ei și?>”, se mai arată în moțiunea simplă inițiată de PSD.

