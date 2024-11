Nepotul lui Ciolacu vinde firmele de parcuri fotovoltaice după ce a semnat contracte de finanțare PNRR de 84 milioane euro (Hotnews)

Ministerul Energiei a confirmat pentru HotNews.ro că Mihai Ciolacu, nepotul lui Marcel Ciolacu, este în procedură de a-și vinde cele două firme care dețin proiecte de parcuri fotovoltaice, pentru care a semnat contracte de finanțare PNRR de 84 de milioane de euro. Luna trecută, Marcel Ciolacu nega că nepotul său și-ar fi vândut afacerile.

„Normal că am avut o discuţie cu el şi mi-a spus că el nu a vândut absolut nimic. Faptul că a aplicat ca fiecare om de afaceri, e alt lucru. În primul rând nu a avut acces la niciun ban din PNRR, sunt multe etape. Astfel de proiecte durează ani de zile. Şi mi-a zis foarte clar, domnule, eu nu am vândut nimic. Încercăm să-l facem cu împrumuturi. Cum se face împrumut de la CEC. Între timp, ce mi-a detaliat el, nu se mai încadrează la parametrii pe care i-au avut, fiindcă între timp a scăzut costul la energia verde, problemele lui. E treaba lui, are un partener acolo”, a declarat Marcel Ciolacu într-o emisiune la DigiFM pe 23 octombrie.

Ministerul Energiei a confirmat într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro, că procesul de vânzare a firmelor lui Mihai Ciolacu este în plină desfășurare.

„Firmele Solar Energy Production SRL și Development Power Solar Energy SRL (firmele lui Mihai Ciolacu - n.r.) au solicitat Ministerului Energiei acordul prealabil cu privire la modificarea asociaților societăților. La data prezentei, Ministerul Energiei așteaptă răspunsul la solicitările de clarificări transmise societăților mai sus menționate”, a transmis Ministerul Energiei.

Tranzacția este evaluată la 15 milioane de euro, potrivit specialiștilor în astfel de vânzări consultați de Hotnews.ro. Practic, sunt vândute niște afaceri la cheie, cu toate documentele necesare puse la punct pentru demararea investițiilor (avize tehnice de racordare, contracte de finanțare prin PNRR).

Proiectele de parcuri fotovoltaice nu pot fi vândute, dar dacă firma care le-a făcut își schimbă acționarii nu este afectată finanțarea de la PNRR.

Cele două firme au semnat cu Ministerul Energiei contracte de finanțare prin PNRR în valoare totală de 84 de milioane de euro, din care 22,4 milioane de euro reprezintă ajutor de stat.

Cumpărător este compania Premier Energy Group, controlată de omul de afaceri ceh Jiří Šmejc, investitor cu ample conexiuni istorice în China și Rusia.

