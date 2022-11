Nicolae Ciucă îi transmite lui Nicușor Dan „să-și rezolve singur problema” căldurii. „Nu are sprijinul meu politic”

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, marți, că este responsabilitatea Primăriei Generale a Bucureștiului să rezolve problema termiei din Capitală și a datoriilor companiei Termoenergetica către Elcen. Ciucă spune că soluția este ridicarea plafonului de îndatorare pentru PMB, decizie care poate fi luată de Guvern.

„Este o problemă a autorității locale. Primăria Municipiului București are în responsabilitate să rezolve această problemă. Ne aducem aminte că acest lucru, eu unul personal am chemat încă de anul trecut, de când am preluat guvernarea, Primăria și instituțiile din sistem la discuții pentru a rezolva problema termiei pe perioada sărbătorilor de iarnă de anul trecut. I-am chemat după aceea, văzând care este situația, l-am chemat pe domnul primar împreună cu cei responsabili să vină la nivelul Guvernului și să prezinte un plan concret prin care putem să rezolvăm această situație de sistem din Capitală.

Până în momentul de față, soluțiile sunt fie să ridicăm noi plafonul de îndatorare, fie să dăm bani de la buget, ori banii de la buget să-i dăm pentru o autoritate locală care putea până în acest moment să rezolve problema, cu certitudine nu-i vom avea și sunt și alte localități în țară care sunt într-o situație financiară mult mai dificilă decât Capitala, care trebuie ajutate.

Soluția, în momentul de față, din punctul meu de vedere este ridicarea plafonului (de îndatorare – n.red.) și să-și rezolve problema la nivelul autorității locale”, a afirmat Nicolae Ciucă la Parlament.

Acesta a spus că nu el i-a acordat sprijinul politic actualului edil al Capitalei.

„Nu are sprijinul politic de la PNL, nu de la mine”, a declarat Nicolae Ciucă, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor privind sprijinul politic al liberalilor cu care Nicușor Dan a candidat la ultimele alegeri locale.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că şi-ar dori să primească bani de la guvern la rectificarea bugetară pentru a plăti datoria companiei Termoenergetica către Elcen, dar că agreează şi varianta ridicării plafonului de îndatorare pentru Capitală, astfel încât să se poată împrumuta pentru achitarea datoriei.

Editor : Alexandru Costea