Nicuşor Dan cere bani de la guvern pentru căldură, dar e de acord și cu varianta creditului: „Măcar să ne putem împrumuta”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat că şi-ar dori să primească bani de la guvern la rectificarea bugetară pentru a plăti datoria companiei Termoenergetica către Elcen, dar că agreează şi varianta ridicării plafonului de îndatorare pentru Capitală, astfel încât să se poată împrumuta pentru achitarea datoriei.

„Rectificarea este decizia Guvernului. Eu m-aş bucura să primim bani la rectificare, aşa cum alţii în situaţia noastră au primit anul trecut şi probabil că vor primi şi în anul acesta. Dacă nu, pentru Bucureşti, tocmai pentru că am putea să facem un pas înainte, să mergem pe modernizare, pe investiţii din bani europeni, suntem gata să împrumutăm banii aceştia. Trebuie doar ca guvernul să ne ridice plafonul”, a declarat Nicușor Dan luni, la Profit News, potrivit Agerpres.

Nicuşor Dan a subliniat că Municipiul Bucureştiul a primit de la Guvern „mult mai puţini bani” decât celelalte localităţi din România care au sisteme centralizate de încălzire.

„În linii mari, Bucureşti are 550.000 de apartamente, cât au toate celelalte localităţi împreună. Bucureşti a primit 15-20 de milioane cu totul, iar celelalte localităţi împreună 800 de milioane. Aceasta este disproporţia. Eu cred că ar fi fost firesc ca o subvenţie comparabilă să vină pentru Bucureşti. Dar pentru că Bucureşti are o posibilitate de a se îndatora şi pentru a - în sfârşit - ajunge la zero cu problema termoficării, care să permită şi Termoenergeticii şi Elcen-ului să facă investiţiile necesare, şi eu, şi reprezentanţii Consiliului General suntem de acord cu această soluţie a ridicării plafonului de îndatorare şi a împrumutului de către Bucureşti”, a mai spus primarul general, precizând că ar avea nevoie de bani în decurs de o lună sau două.

„Măcar să ne putem împrumuta”

Nicuşor Dan a reamintit că de sistemul de termoficare depinde şi alimentarea cu energie electrică a Capitalei.

„Măcar să ne putem împrumuta. E foarte important. (...) Aşa cum este sistemul energetic naţional în acest moment, dacă CET-urile ELCEN nu produc energie electrică, este foarte dificil ca această energie electrică să fie compensată din alte surse. Noi cu acest sistem, Termoenergetica + Elcen, suntem cu un oarecare minus, care vine din istorie. Avem o oportunitate extraordinară, Fondul de modernizare, prin care putem să luăm bani europeni pentru modernizarea producţiei, a transportului şi a distribuţiei. Trebuie doar să ajungem la zero, ca aceste companii să fie viabile”, a spus el.

Nicuşor Dan a reiterat că Municipalitatea a plătit în perioada 2011-2020 aproximativ 700 de milioane de lei pe an pentru termoficare, dar că în 2021 suma a crescut la 950 de milioane de lei, iar în 2022 Primăria trebuie să achite 1,5 miliarde de lei.

„Problema e că e o diferenţă între tariful real şi tariful stabilit de ANRE (...) şi aceste diferenţe sunt cam de 120 de milioane în 2020; 240 de milioane în 2021; 300 de milioane în 2022, care ne duc undeva la 600 de milioane de lei. Aceste diferenţe se duc şi într-o datorie a Termoenergeticii către Elcen şi într-o datorie a Elcen mai departe către Romgaz”, a spus primarul.

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, luni, că Primăria Capitalei are în momentul de faţă „o problemă pe care trebuie să o rezolve” în privinţa facturilor la încălzire, menţionând că guvernul nu poate să dea bani de la buget doar pentru Primăria Capitalei şi a afirmat că va veni cu o poziţie privind gradul de îndatorare.

„Am menţionat şi săptămâna trecută care sunt discuţiile cu Primăria Capitalei. Primăria Capitalei are în momentul de faţă o problemă pe care trebuie să o rezolve, modul în care Guvernul poate să intervină este fie să ridice plafonul de îndatorare, fie să dea bani de la buget. În momentul de faţă nu putem să dăm bani de la buget doar pentru Primăria Capitalei şi pentru celelalte nu. Rămâne să venim cu o poziţie privind gradul de îndatorare”, a afirmat Ciucă, la Parlament.

