Nicolae Ciucă, propus ministru al Apărării: Dacă nu trece Guvernul, rămân în rezervă

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, avizat favorabil pentru funcția de ministru al Apărării, a spus că nu va redeveni militar activ în cazul în care guvernul Ludovic Orban nu trece de Parlament. Ciucă a fost trecut ieri în rezervă, prin decret al președintelui Klaus Iohannis.

„Este o decizie pe care mi-am asumat-o. Dacă guvernul nu trece îmi voi păstra statutul de general în rezervă”, a spus el.

Generalul în rezervă a mai spus că propunerea de a fi ministru al Apărării a fost lansată pentru a asigura o conducere profesionistă a instituției.

„Nu e vorba de dorință, nici nu m-am gândit. A fost o solicitare ca să asigurăm tot ce înseamnă partea de continuitate și leadership profesionist la nivelul Ministerului Apărării”, a mai spus Ciucă.

Întrebat dacă, acceptând această funcție își compromite în vreun fel cariera militară, Ciucă a răspuns: „Dacă astăzi eram activ, nu era vorba de compromiterea carierei militare, ci era vorba de compromiterea instituției. Nefiind militar, mi-am asumat această consecință și această responsabilitate ca instituția în sine să nu fie în niciun fel afectată”.

Aseară, după ce a fost trecut în rezervă, Ciucă a postat un mesaj pe Facebook: „Nu mi-am făcut calcule pentru a ocupa vreo funcție politică, nu mi-am dorit și nu am avut astfel de ambiții. Mi-am dorit însă foarte multe pentru Armata României. Nu am experientă politică, însă consider că am suficientă experiență legată de funcționarea sistemului militar, de nevoile și provocările cu care se confruntă, am fost parte a acestora în ultimii ani, din calitatea de șef al Statului Major al Apărării și consider că această experiență mă va ajuta să pot să susțin îndeplinirea obiectivelor ministerului”.