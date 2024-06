Nicușor Dan a anunțat luni seară, la Digi24, că nu va candida la președinție și că singura lui preocupare în următorii patru ani este mandatul câștigat la Primăria București.

„Nu candidez la președinție. În acest moment, tocmai am primit un mandat de 4 ani și pentru perioada următoare e singura mea preocupare”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă îl va susține public pe Nicolae Ciucă la prezidențiale, primarul a răspuns: „Să vedem care-s toți candidații, discuția pe care o să o avem pe codul urbanismului și pe legea spațiilor verzi urbane cu fiecare dintre ei și după veți afla răspunsul”.

Primarul general reales al Capitalei a precizat și că nu revine în USR și că e important ca în timpul mandatului să fie echidistant de partidele care îl vor susține.

Despre o majoritate în timpul noului mandat, Nicușor Dan spune că: „Trebuie să așteptăm rezultatele finale, nu există încă acord politic, dar dacă punem împreună o să avem 27-28 dar nu știm cine o să fie 27 și cine 28. Eu sper ca asta să fie majoritatea cu care lucreez USR-PMP-FD-REPER și cu PNL am lucrat deja în mandatul ăsta și am lucrat foarte bine. Dacă vom avea nevoie de acel vot vom discuta cu celelalte partide, o să vedem. În orice caz urmează patru ani și câteva luni, nu e deloc productiv să existe un conflict între primar și Consiliu. Trebuie să fie niște atribuții date viceprimarilor din acea majoritate, care-s consilieri generali, deci o să fie o negociere de câteva săptămâni și odată ce am încheiat să ne vedem de drum. Am avut o experiență foarte bună trei și experiența acestui an.”

