Olguța Vasilescu îi critică pe oficialii FMI: Nici de data asta nu par prea documentați

Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, a criticat FMI pentru că a îndemnat la moderație fiscală și înăsprirea politicilor monetare.

„FMI vine cu noi propuneri de austeritate pentru români, dar PSD nu poate merge pe abordarea strict contabilicească a funcționarilor internaționali. Deși în ultimii doi ani PSD a realizat cele mai mari creșteri de pensii și salarii, în continuare sunt români care trăiesc în sărăcie, fiind necesară continuarea creșterii veniturilor. Economia este dinamică și dezvoltarea aduce mai multe venituri. Și nu e pentru prima oară când estimările FMI se dovedesc eronate”, a scris ea pe Facebook.

Ea contrazice o declarație a reprezentanților FMI, care avertizau că aplicarea legii pensiilor va duce la adâncirea deficitelor.

„În fapt, creșterea punctului de pensie la 1.265 de lei din septembrie 2019 nu are legătură cu aplicarea legii pensiilor. Noua lege a pensiilor este prevăzută să intre în vigoare și să se aplice efectiv din 2022, acum vorbind doar de creșterea punctului de pensie conform programului de guvernare aprobat de parlament”, a scris ea.

„Deficitul bugetar va fi și anul acesta sub 3% așa cum s-a stabilit în legea bugetului. FMI s-a înșelat în nenumărate rânduri în această privință, în anii precedenți. De exemplu, FMI estima un potențial de creștere de 2% pentru economia României în perioada 2013-2017. Realitatea a arătat că România a avut creşteri economice mult mai consistente; 3,5% în 2013, 2,9% în 2014, 3,7% în 2015, 4,8 în 2016% şi 6,9% în 2017”, a mai scris Olguța Vasilescu.

Ea a vorbit și despre programul Prima Casă: „Acesta are impact bugetar zero! Nu angajează nicio resursă de la buget, prin urmare nu are cum să reprezinte un factor de dezechilibru. Subvenționarea dobânzilor din acest program este acoperită din încasările suplimentare provenite de la sistemul bancar. Taxele asupra veniturilor băncilor sunt folosite pentru ca românii să poată obține credite avantajoase. Mai mult, acest program reprezintă o pârghie importantă a dezvoltării și implicit a creșterii veniturilor, susține/încurajează investițiile, dezvoltă puternic industria construcțiilor dar și a domeniilor adiacente – mobilă, electrocasnice etc, determină apariția de noi locuri de muncă”, a scris Olguța Vasilescu.

„Evaluarea FMI este nesusținută de realitate și în această privință! Ca mai totdeauna! Să nu uităm că după ce au fost propuse guvernării PNL, în 2010, măsurile de austeritate, iar economia a luat-o la vale, specialiștii FMI au recunoscut că s-au înșelat. Pe nervii și banii românilor! Nici de data asta nu par prea documentați!”, a susținut ea.

Reprezentanţii FMI arată că deficitul fiscal şi cel de cont curent au crescut, iar investiţiile pblice cât şi cele private au scăzut în ultimii ani, ceea ce afectează perspectivele de creştere.

Deficitele au crescut foarte mult, consideră Jaewoo Lee, şeful misiunii FMI în România, faţă de vecinii din regiune, ceea ce nu este normal într-o perioadă de bunăstare şi creştere economică.

„Este necesară o schimbare a politicilor guvernului pentru a reduce posibilitatea unui scenariu de recesiune. Un trend descendent îi va afecta mult mai sever pe cei cu venituri mici şi standardul lor de trai”, a spus oficialul FMI.

Creșterea rapidă a salariilor - inclusiv salariul minim - care depășește câștigurile de productivitate, dăunează competitivității. Salariile minime ar trebui stabilite printr-un mecanism transparent și obiectiv care să reflecte îmbunătățirile în productivitate, mai arată FMI.