Orban, despre relația cu Iohannis: „În urma discuțiilor avute la Palatul Cotroceni a apărut modificarea acordului cu BOR”

Premierul Ludovic Orban a declarat luni seara, la Digi24 că are o colaborare foarte apropiată cu președintele Klaus Iohannis, iar acordul cu Biserica Ortodoxă încheiat pentru Paște - pe care președintele a cerut să fie schimbat față de forma inițială anunțată de ministrul Marcel Vela - este o dovadă a acestei colaborări.

„Acel acord a arătat relația foarte bună între președinte și premier, pentru că în urma discuțiilor pe care le-am avut la Palatul Cotroceni, a apărut modificarea care s-a produs și o formă care a respectat cu rigurozitate prevederile ordonanțelor militare și nevoile de reducere a riscului transmiterii infecției și care a generat o sărbătoare a Paștelui ce practic s-a desfășurat în cele mai bune condiții”, a spus premierul Ludovic Orban.

„Prima formă a protocolului nu a fost cunoscută în integralitate nici de președinte, nici de mine. Sigur că am discutat cu ministrul de interne. Noi am urmărit, evident, toate reacțiile, toate poziționările, am întrebat totodată toți specialiștii în domeniul respectiv și am revenit asupra primei forme”, a explicat prim-ministrul.

„Repet, sfânta sărbătoare a Învierii Domnului s-a desfășurat după o înțelegere, un protocol, care a asigurat cele mai bune condiții și aici chiar vă spun că în ciuda avertismentelor și luărilor de poziție radicale, Paștele s-a desfășurat în cele mai bune condiții mulțumită și bisericilor, Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, Biserica Baptistă Penticostală, dar și datorită cetățenilor care au respectat toate regulile”, a adăugat Ludovic Orban.

„Iar relația dintre președinte și premier este o relație de colaborare foarte apropiată. Urmăriți cât de des interacționăm, cât de des luăm decizii împreună. Cred că asta e și necesar pentru România, ca președintele, guvernul, în general autoritățile, să acționeze coerent, să acționeze ca o echipă, să ia decizii care să producă cele mai bune efecte pentru economie și pentru societate”, a punctat șeful executivului.

