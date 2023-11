Parlamentarii au votat interzicerea făinii din insecte în produsele tradiționale

Deputaţii au adoptat, miercuri, proiectul de lege privind reglementarea preparării şi comercializarea produselor alimentare cu făină de insecte, ca urmare a autorizării introducerii pe piaţă ca alimente noi, provenite din spaţiul Uniunii Europene, în acesta fiind prevăzută obligaţia pentru operatorii economici de a asigura consumatorilor informaţii clare şi complete cu privire la produsele alimentare care conţin astfel de făină, transmite Agerpres.

S-au înregistrat 170 de voturi „pentru”, două voturi împotrivă şi 41 de abţineri.

Proiectul a primit anterior rapoarte de adoptare de la deputaţii din Comisia pentru industrii şi servicii şi din Comisia pentru agricultură.

„Se interzice operatorilor economici utilizarea, pe teritoriul României, a unor alimente noi autorizate în prepararea/producerea produselor alimentare prevăzute în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale şi Registrul Naţional al Reţetelor Consacrate”, prevede un amendament.

În denumirea produselor alimentare se utilizează denumirile legale sau denumirile curente, descriptive care conţin în mod obligatoriu una dintre sintagmele „cu...”, „din...”, urmată de denumirea alimentului nou autorizat, indiferent de proporţia procentajului acestuia în produsul finit, prevede un alt amendament.

Etichetele produselor alimentare care conţin alimente noi, respectiv larve de Alphitobius diaperinus (larvele gândacului de făină) sub formă congelată, de pastă, uscată şi de pulbere şi/sau pulbere parţial degresată de Acheta domesticus (greier de casă) şi/sau Locusta migratoria (lăcustă călătoare) sub formă congelată, uscată/pudră, întreagă şi/sau vierme galben de făină (larva de Tenebrio molitor) sub formă congelată, uscată şi de pudră, trebuie să conţină o menţiune din care să reiasă că acest ingredient poate cauza reacţii alergice consumatorilor cu alergii cunoscute la crustacee şi la produse derivate din acestea, precum şi la acarieni. Această menţiune trebuie să apară în imediata apropiere a listei ingredientelor, potrivit proiectului.

De asemenea, produsele alimentare care sunt/conţin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piaţă ca alimente noi provenite din spaţiul Uniunii Europene se prezintă în suprafeţele de vânzare clasice directe într-un stand separat, delimitat de standurile ce conţin produsele alimentare consacrate care nu sunt/nu conţin specii de insecte autorizate a fi introduse pe piaţă ca alimente noi.

Dacă produsele alimentare finite/ mâncărurile furnizate de unităţile de restauraţie colective sunt oferite spre vânzare în mai multe locuri diferite în cadrul aceleiaşi unităţi, aceste informaţii sunt prezentate consumatorului la fiecare dintre aceste locuri, mai prevede proiectul.

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul acestui proiect.

