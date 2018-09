Paul Stănescu: Denigrarea mea începe în forţă. Rămân în PSD, chiar dacă cineva o să încerce să-mi ia carnetul

Vicepremierul Paul Stănescu nu se teme de o eventuala remaniere guvernamentală. Niciun ministru nu este bătut în cuie, spune oficialul, care deţine şi portofoliul de ministru al Dezvoltării Regionale. Paul Stănescu se plânge însă că după Comitetul Executiv al PSD de săptămâna trecută, în presă a început o campanie de denigrare a lui.

„Denigrarea mea în toată presa - bine, la început cu doamna prim-ministru, denigrarea doamnei prim-ministru, care e un om excepţional, un om la superlativ, pot să spun, şi am fost cu doamna prim-ministru în multe vizite şi externe şi interne - a început dintr-o dată. Aşa. Sigur că am un semn de întrebare, probabil că o să-mi răspund ce se întâmplă sau ce se va întâmpla", a spus Paul Stănescu.

„Văd că deja denigrarea mea începe, aşa în forţă, în toată presa, mă surprinde lucrul ăsta. Mai nou nu mai știu limba română, sigur, ce am spus atunci și am repetat de câteva ori, am spus armetică, am spus în sens metaforic armetică. Văd ca în presă se face tevatură că Paul Stănescu nu știe limba română. Mai acum câteva zile știam și limba română și eram și bun. Am devenit o persoană indezirabilă, acolo cred că ajung până la urmă, că văd că e în crescendo în toată presa”, a adăugat el.

Stănescu a mai spus că va rămâne în PSD, „chiar dacă cineva o să încerce să-i ia carnetul”.

„Sunt un om cu mult curaj şi am spus mai devreme un lucru foarte important - că nu am dorit să intru în Guvern, am spus lucrul acesta şi, probabil, odată o să spun şi de ce nu mi-am dorit să intru în Guvern. Dacă există o remaniere, foarte bine, niciun ministru nu e bătut în cuie, dar atât timp cât voi fi membru al Guvernului îmi voi face datoria până la capăt”, a adăugat el.

Paul Stănescu este unul dintre cei trei semnatari ai „scrisorii nemulțumiților” din PSD, în care se cerea „demisia imediată” a lui Liviu Dragnea.

