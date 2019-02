Pe cine ar vota președintele USR, dintre Iohannis și Cioloș, la alegerile prezidențiale

Mai sunt aproape trei luni până la alegerile europarlamentare, iar partidele din România îşi fac strategiile. Un exemplu ar fi USR şi nou înfiinţatul PLUS, care au constituit recent o alianţă şi au decis participarea pe liste comune la alegerile din luna mai. Europarlamentarele nu sunt singurul obiectiv al Alianţei 2020 USR-PLUS. Despre planurile noii înţelegeri politice, dar şi despre eventuala coagulare a tuturor forţelor de opoziţie au vorbit liderii celor două partide, Dacian Cioloş şi Dan Barna. Discuția va fi difuzată astăzi, de la ora 13:00, la emisiunea "În faţa ta".

Dacian Cioloş, preşedintele PLUS: „Obiectivul principal e de a oferi românilor o adevărată alternativă politică, un proiect politic capabil să ducă România într-o direcţie europeană, să reconstruiască România. Când am început discuțiile, nu ne-am aruncat pe a împărți locuri pe liste. Am discutat de obiective politice. Unul e acela de a dinamiza economia, de a stimula antreprenoriatul și de a crea locuri de muncă bine plătite, ca să plătim pensiile și salariile promise de alții, ca să reformăm educația și sănătatea. Se tot vorbește de unificarea, coagularea opoziției, noi am făcut acest pas. E bine-venit și PNL, în măsra în care va împărtăși valorile, principiile, proiectul pe care îl punem pe masă. Când PNL va fi dispus să discutăm, vom discuta.”

Dan Barna, preşedintele USR: „Dialogul (cu PNL, n.red.) există, e firesc, și o să vedem în perioada următoare, după europarlamentare, ca să fim foarte pragmatici. La europarlamentare, această alianță își propune un rezult foarte bun. După aceea, vom vedea pașii următori.”

Întrebare: La alegerile prezidențiale, domnule Barna, cu cine ați vota la turul 2: Cioloș sau Iohannis?

Dan Barna: „Dacă vom ajunge la situația respectivă și Dacian Cioloş va fi candidatul alianței, voi vota cu Dacian Cioloş. Dacă vom ajunge în altă secvență, în care ar fi Klaus Iohannis și alt candidat, voi vota cu Iohannis, e evident. Dar asta în secvența... construim un scenariu acum, în care Dacian Cioloș va decide să candideze din partea alianței și va avea susținerea USR și PLUS.”

Etichete:

,

,

,

,

,