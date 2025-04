Kelemen Hunor: Dacă Crin Antonescu pierde alegerile, coaliția PSD-PNL-UDMR „n-are cum să rămână în picioare”

În cazul în care candidatul coaliției, Crin Antonescu, va pierde alegerile prezidențiale din luna mai, va avea loc o schimbare de guvern, a afirmat marți președintele UDMR, Kelemen Hunor, într-un interviu pentru RFI. El a argumentat că va exista o presiune asupra partidelor din coaliţie și că fiecare preşedinte doreşte să aibă propria majoritate.

„Dacă nu câştigă Antonescu, se va face o schimbare de guvern, e clar. Gândiţi-vă că în România, de la Băsescu încoace, fiecare preşedinte a avut şi instrumente constituţionale, politice să-şi construiască o majoritate. Băsescu a făcut-o mai gălăgios, Iohannis a făcut mai tăcut, dar fiecare şi-a construit o majoritate, ceea ce pe undeva e în regulă, fiindcă preşedintele e cel mai legitim om. (...) Are nevoie de un guvern, nu doar de o coabitare cât de cât liniştită. Are nevoie de un guvern cu care colaborează, de o majoritate parlamentară, mai ales în această perioadă de schimbare brutală în jurul nostru şi cu noi înşine se întâmplă aceste schimbări. Şi va crea o majoritate”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Liderul UDMR a adăugat că, dacă va câştiga altcineva alegerile prezidenţiale, şi nu candidatul coaliţiei, va crea o altă majoritate.

„Deci, dacă va câştiga altcineva, sigur că va crea o majoritate. Plus că va exista o presiune asupra coaliţiei şi mai ales asupra celor două partide că în şase luni - e un al doilea eşec - nu se poate supravieţui politic. Gândiţi-vă şi la acest aspect. Eu, când am venit cu această idee şi cu acest argument, nu am venit în faţa electoratului nostru - vorbesc de alianţă, nu neapărat de UDMR - ca să arăt pisica. Nu, e logic. Din punct de vedere politic, e logic - ai pierdut alegerile, urmează cel care a câştigat alegerile să încerce să formeze o majoritate. Cum va arăta acea majoritate, ce formulă politică matematică se poate găsi, e o altă discuţie. Dar n-are cum să rămână în picioare coaliţia în această formă dacă nu câştigă Antonescu”, a argumentat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, situaţia după ultimele alegeri a fost una foarte diferită, „fiindcă au fost anulate alegerile prezidenţiale”, trebuia să fie format un guvern, iar „problema cu bugetul era una uriaşă”, şi atunci nu mai era momentul pentru schimbări radicale, mai ales în contextul în care urmează alegerile prezidenţiale în primăvara anului 2025.

„Eu cred că este unul dintre motivele pentru care la cele două partide mari, cu toate pierderile lor de anul trecut, că au pierdut la alegeri, vrând-nevrând mandate, s-a ajuns la concluzia (...) să avem o majoritate cât mai funcţională şi să avem un buget la începutul anului cel târziu, să pregătim alegerile prezidenţiale corecte şi bine organizate pentru mai. De aici, sigur, şi necesitatea de a merge mai departe, dar, în acelaşi timp, trebuie o schimbare de atitudine, altfel nu va merge”, a afirmat el.

Liderul UDMR a mai apreciat că politica nu trebuie abordată ca până acum, de foarte multe ori fără o responsabilitate asumată în ceea ce priveşte cheltuielile publice.

„S-a văzut - degeaba arunci bani, creşti pensiile, salariile, arunci foarte mulţi bani în investiţii, fiindcă asta nu înseamnă că vei fi votat de oameni. (...) Trebuie să găseşti modalitatea de a convinge electoratul dincolo de bani. Acolo, anul trecut, a fost o astfel de greşeală. După aceea, dacă vrei să faci reforme - avem nevoie de reforme -, nu poţi să începi reformele cu alţii, trebuie să începi cu tine însuţi. Asta înseamnă altă abordare, responsabilă. În primul rând, instituţiile centrale trebuie reformate. Trebuie să fii în stare să pui în slujba cetăţenilor toate instituţiile şi toată administraţia centrală şi locală, asta înseamnă o altă abordare, nu poţi să mergi în continuare cu această abordare - 'lasă că merge şi aşa, e bine şi aşa'”, a transmis preşedintele UDMR.

Editor : C.L.B.