Deputatul liberal Alexandru Muraru a declarat că PNL ar putea relua vineri discuțiile cu liderii PSD și UDMR pentru formarea unui guvern, la o zi după ce Marcel Ciolacu a anunțat că social-democrații se retrag de la negocieri. Muraru spune despre decizia lui Ciolacu că i-a luat prin surprindere pe pesediștii din teritoriu și că nu știe „la ce a folosit”, dacă PSD revine la masa negocierilor.

Alexandru Muraru spune că liderii PNL, PSD și UDMR ar putea relua astăzi negocierile pentru formarea guvernului.

„Au fost discuții și întâlniri ieri și există toată speranța că aceste întâlniri și discuții vor fi reluate astăzi între liderii cei trei lideri. Nu știu în ce măsură USR mai este în acest format de negociere”, spune el.

Întrebat dacă a contat apelul președintelui Klaus Iohannis pentru reluarea negocierilor, liberalul spune: „Sigur că prioritatea numărul unu este aceea de a forma această coaliție și au fost tatonări, au fost discuții. Nu vă pot spune dacă a contat această discuție. Nu am informația asta de la colegii mei și de la domnul Bolojan, vă spun ce am discutat noi. Am avut o ședință ieri în care s-a vorbit despre chestiunile economice, despre un posibil calendar al acestor negocieri și de urgența învestirii guvernului până la 31 ianuarie.”

Un anunț neașteptat

Despre anunțul făcut de Marcel Ciolacu privind retragerea PSD de la negocieri, Muraru spune că a fost neașteptat.

„Anunțul lui Marcel Ciolacu a fost un anunț total neașteptat. Înțeleg că nici colegii care erau în echipele de negociere n-au știut de acest anunț, nici cei din teritoriu, mă refer la colegii social-democrați, primari, președinți de organizații și cred că această tensiune este pe cale să scadă și astăzi să fie reluate negocieri. Nu-mi dau seama ce a fost. Cert este că dacă revenim la masa negocierilor nu știu la ce a folosit.”, a spus Muraru.

„Vreau să vă spun că Partidul Național Liberal a fost în aceste negocieri factorul de echilibru. Nici nu ne-am retras, nici nu am pus condiții. Cert este că până acum nu s-a discutat de ministere sau de funcții, s-a discutat doar despre programul de guvernare”, adaugă el.

Ce l-a supărat pe Ciolacu

Întrebat dacă Ciprian Ciucu va mai participa la negocieri, deputatul PNL a răspuns: „Eu știu că da, că nu am schimbat această echipă, dar va trebui să-l întrebați pe domnul președinte”.

Despre posibilitatea ca PNL să fie reprezentat la masa negocierilor de Alina Gorghiu și Raluca Turcan, Muraru a spus: „E posibil, dacă domnul Bolojan consideră acest lucru, noi am dat un mandat. În primul rând, acum o săptămână am dat un mandat larg de negociere domnului președinte Bolojan și domnia sa are această calitate și acest atribut de a completa echipa de negociere sau de a modifica echipa de negociere.”

În postarea de pe Facebook în care anunța că PSD se retrage de la negocieri, Marcel Ciolacu și-a justificat decizia dând vina pe unii parteneri care ar fi spus că le e „silă” să stea la masă cu social-democrații. El s-ar referi aici la o remarcă făcută de prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu.

Liberalul a transmis ulterior că a citat din discursul USR. „Nu am spus niciodată că-mi este silă să stau la masă cu PSD. Cu referire la expresia «a te murdări de PSD», eu doar am citat din discursul colegilor de la USR. (...) PSD este esențial în formarea unei coaliții stabile, iar România are nevoie de stabilitate și credibilitate. În consecință, cred că are nevoie și de PSD, partid declarat pro-european”.

Potrivit unor surse liberale, Ilie Bolojan i-ar fi transmis lui Ciprian Ciucu faptul că nu va mai participa la astfel de negocieri.

Editor : C.L.B.