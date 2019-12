Ponta anunță de ce nu votează eliminarea pensiilor speciale: PNL și PSD au vrut doar imagine publică. Este neconstituțional și populist

Președintele Pro România, Victor Ponta a scris miercuri un mesaj pe Facebook în care precizează motivele pentru care nu va vota legea care elimină pensiile speciale. Ponta susține că proiectul este unul populist și că românii sunt „păcăliți” că vor fi eliminate pensiile speciale.

„PNL si PSD au vrut doar imagine publica ( sau, mai bine zis, sa nu piarda imagine publica daca se opun) - insa aici este vorba de viata oamenilor si de drepturi fundamentale - nu au avut grija sa procedeze atent si corect. Stiu ca PSD si PNL se bazeaza pe faptul ca CSM va contesta legea la CCR si va castiga in baza deciziilor si practiicii deja existente a Curtii / atunci insa se va arata ca Parlamentul este facut din oameni neprofesionisti si populisti care adopta legi neconstitutionale - iar oamenii vor acuza ca au fost pacaliti ca se desfiinteaza pensiile speciale”, a scris Ponta pe Facebook.

Fostul premier a acuzat parlamentarii care au votat abrogare pensiilor speciale că nu au rezolvat problema bugetară sau a echității sociale.

„Nu au rezolvat problema echitatii sociale / au desfiintat pensii mari si mici - si au pastrat in vigoare pensii mari si mici / este nedrept sa spui ca unii oameni merita pensia mare speciala si altii nu o merita nici pe cea mica daca este speciala - noi am adoptat legile si toti pensionarii se considera indreptatiti in mod legitim .

Nu s-a rezolvat nimic din problema bugetara - din 160.000 de beneficiari de pensii militare si de serviciu au desfiintat 5000 ( restul continua tot fara criteriul contributivitatii) / din 9 miliarde ron impact bugetar se reduce cheltuiala publica imediata cu maxim 7% / deci argumentul financiar nu exista”, a mai scris Ponta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor: Robert Kiss