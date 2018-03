Ponta, despre numirea procurorilor-şefi în 2012: Dragnea a zis că e bine cu Kovesi la DNA

Ex-premierul PSD Victor Ponta a susţinut, vineri, într-un interviu la stiripesurse.ro, că la numirea procurorilor-şefi în 2012 Elena Udrea a propus-o pe Alina Bica la DIICOT şi a susţinut-o Liviu Dragnea, care a spus şi că e bine să fie numită Codruţa Kovesi la DNA, pentru că „i-a dat NUP lui Iliescu, nu poţi să zici că e anti-PSD”. Ponta a povestit şi cum au convins-o pe Mona Pivniceru să accepte să fie ministru al Justiţiei, în schimbul numirii la CCR.

Sursă foto: INQUAM PHOTOS / Octav Ganea

„În 2013 vine chestia cu procurorii. Să lămurim adevărul istoric. 2012, după referendum, tămbălău, scandal cu UE. Titus îmi zice că nu mai vrea la Justiţie. «Titus, facem o remaniere şi ducem Justiţia la PNL». Crin a venit cu ideea Mona Pivniceru. Mona Pivniceru s-a lăsat mai greu, dar a zis să facem cerere la CSM. CSM a refuzat cererea. Mona Pivniceru ne-a zis «dragii mei, eu nu vin». Am venit cu ideea următoare: «Doamna Pivniceru, dacă venişi ministru, vă numim în martie pe un post la CCR.» «Da, băieţi.» A avut încredere în noi şi şi-a dat demisia”, a relatat Ponta.

El a spus că apoi s-a trecut la pasul următor.

„I-am zis să rezolvăm nebunia cu procurorul general, cu procurorul DNA. Cine era cel mai vocal în discuţia asta? Liviu - «Voi nu aveţi dosare penale, nu vă interesează». Doamna Piviniceru a făcut propunere, CSM - aviz negativ şi Băsescu a respins tot. Băsescu a spus clar: «Puteţi să faceţi 100 de propuneri, eu nu accept decât Kovesi şi Morar»”, a continuat fostul premier.

A venit apoi luna februarie: „I-am zis doamnei Mona Pivniceru să se pregătească. Ştiu că am şi vorbit pe cine să punem, dar nu mai ştiu pe cine voia Crin. I-am spus să vină cu propuneri, că doamna Pivniceru pleacă. Vine Liviu, care e mai bun politician ca mine şi spune: «Dacă tot pleacă doamna Pivniceru, hai să rezolve cu procurorii. O sa o înjure, dar va sta 9 ani la CCR»”.

Însă Mona Pivniceru le-a spus că nu mai face propuneri.

„Ne-am întâlnit la K2 pentru că acolo ne întâlneam următorii oameni: eu, Liviu Dragnea, Gabriel Oprea, Sebastian Ghiţă, domnul Maior, domnul Coldea”, relatează Ponta.

El povesteşte apoi că el nu avea cum să renunţe la Tiberiu Niţu pentru postul de procuror general, care fusese propus prima dată de Mona Pivniceru. „Băsescu renunţă la Morar, dar fără Kovesi nu se putea. Eu am încercat cu cel de la Alba sau de la Sibiu, propus de doamna Pivniceru. După care a venit cineva cu propunerea Alina Bica la DIICOT. Am spus că nu o cunosc, după care a spus Dragnea că o cunoaşte el. Alina Bica a fost susţinută de Liviu Dragnea, propusă cred că a fost de Elena Udrea. Liviu, pe bună dreptate, spunea: «Eu am dosar, să-l schimbăm pe Morar de acolo». Cred că Coldea i-a spus «Codruţa e un om onest, nu o să ai probleme cu ea». Ei erau foarte buni prieteni, cum eram şi eu cu Maior. După care, Liviu mi-a zis: «De ce să ne expunem noi? Mona oricum pleacă la CCR. Hai la mine la birou şi mergem împreună la Mona şi o conving eu.» «Hai.» Liviu, când vrea ceva, e foarte convingător. A fost sentimental. Mona nu a vrut, că nu o suportă pe Kovesi. Se cunoşteau şi a zis că nu o propune”, susţine Victor Ponta.

Ponta aminteşte că în final s-a pus pe el ministru interimar la Justiţie şi a zis că face el propunerile, să îl înjure pe el toată lumea.

„I-am spus lui Crin. Mi-a spus: «Nu îmi cere să te susţin.» Dar Crin a fost corect: «E dreptul tău, fă-o, dar nu te susţin». Liviu a ieşit la televizor şi m-a susţinut. (...) Am discutat de 7 ori şi m-am enervat că toţi mă presau şi eu trebuia să semnez. M-am dus la CSM, am vrut să fac propunerile şi m-am răzgândit. Am plecat, m-am enervat. Şi atunci e adevărat ce v-a spus doamna Udrea, care a venit cu Ghiţă la mine acasă. Domnul Ghiţă e un om cu tupeu. Mi-a zis: «Uite, eu îţi garantez, am vorbit cu preşedintele şi, dacă faci propunerile, le acceptă pe toate trei, inclusiv pe Niţu.» Mi-a spus că Alina e o fată extraordinară. Şi atunci le-am zis faza cu premoniţia: «Primii pe care îi bagă în puşcărie sunteţi voi.» (...) Asta a fost toată povestea. În final, a doua zi, am făcut propunerile. Eu nu am vorbit direct cu Traian Băsescu. Au fost numiţi toţi trei: Niţu, Bica şi Kovesi. Liviu Dragnea m-a susţinut pentru că a zis «Morar a făcut dosarul Referendumul, Morar mi-a făcut dosar. Kovesi i-a dat NUP lui Iliescu, nu poţi să zici că e anti-PSD.» Ăsta a fost argumentul lui. Era convins că dacă pleacă Morar şi vine Kovesi se termină cu dosarul ăla", a povestit Victor Ponta.