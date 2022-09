Popescu: Nu cred că ordonanța de compensare a prețurilor din energie, avizată de ANRE, încalcă vreo directivă europeană

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, vineri, că tot ce a propus Autoritatea Națională de Reglementare în Energie se regăsește în noua ordonanță de compensare a prețurilor din energie iar textul acesteia a fost, de asemenea, avizat de ANRE. El nu consideră că actul normativ aprobat joi de Guvern încalcă vreo directivă europeană, așa cum ar apărea în avizul transmis de Autoritate către Executiv înainte de aprobare.

„La toate discuțiile la care am participat eu și Autoritatea, n-am participat la unele, dar Autoritatea a participat. Tot ce a propus Autoritatea de Reglementare se găsește în ordonanță iar textul a fost avizat de ANRE. Restul sunt speculații. Nu cred că ordonanța încalcă vreo directivă europeană. De altfel, pe 9 septembrie la Bruxelles o să prezint ceea ce am aprobat ieri în această ordonanță și care a intrat începând de ieri în vigoare.

Modelul de impozitare al producătorilor nu e inventat de noi, ne-am inspirat din proiectul colegilor din Grecia, proiect care a fost notificat la Comisia Europeană. Chiar cifra de 450 de lei este una în jurul valorii de 90 de euro care se regăsește inclusiv în majoritatea tehnologiilor de producere a energiei electrice în Grecia. Nu vreau să intru în alte speculații.

Eu cred că piața a fost perturbată, am spus că au fost tranzacții succesive pentru a crește prețurile artificial la energie iar această ordonanță pe care am aprobat-o inclusiv taxează foarte dur. ANRE are acum chiar pârghia să vadă acest lucru, cu 5% din cifra de afaceri pentru cei care face tranzacții succesive în scopul creșterii artificiale”, a afirmat Virgil Popescu.

Totodată, ministrul a spus că guvernul discută despre înființarea unei companii de stat pentru trading pe piața energiei.

„Au fost toți miniștrii la o discuție la masă, la finalizarea ordonanței, și am spus președintelui ANRE că ne gândim foarte mult să existe o companie a statului de trading în piața de energie. Este ușor să faci o companie, trebuie să ne gândim la oameni foarte buni care să lucreze în această companie pentru că trebuie să fie competitivă”.

Acesta a refuzat să comenteze afirmațiile prim-vicepreședintelui PNL, Rareș Bogdan, cu privire la revocarea conducerii ANRE.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) a avertizat Guvernul că ordonanța de compensare a facturilor la energie ar putea duce la dispariția unor furnizori din piață. Informația apare într-un aviz transmis de ANRE la Guvern, potrivit G4Media, pe marginea documentului care a fost adoptat joi, însă nici până acum nu a fost publicat în Monitorul Oficial.

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, la Digi24, că solicită revocarea conducerii instituției, care „subminează statul român și autoritatea Guvernului, a premierului și a nu mai puțin de 5 miniștri care au semnat această ordonanță”.

