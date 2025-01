Cătălin Predoiu a spus joi seara, în exclusivitate la Digi24, că și-a propus ca în acest an să deschidă un program de echipare a Ministerului de Interne „cu cât mai multe drone și roboți, tehnologie modernă, care să suplinească și deficitul de personal, dar în același timp să multiplice efectele intervenției umane”. Ministrul de Interne spune că „sunt discuții pe care o să le am în Guvern cu ministrul de Finanțe, cu premierul, cu parlamentarii, să le am foarte deschis”.

„Trebuie să regândim politici, trebuie să regândim aparatele de lucru, structura forțelor, dotarea lor, să investim foarte mult în tehnologie. Noi ne-am și propus în acest an să deschidem un program de echipare a ministerului cu cât mai multe drone și roboți, tehnologie modernă, care să suplinească și deficitul de personal, dar în același timp să multiplice efectele intervenției umane” a spus Cătălin Predoiu.

Sunt trei linii de discuție. Pe de o parte, bugetele alocate salarizării la modul cel mai general și sub acest aspect. Sigur că această ordonanță are un efect și pe zona Ministerului Afacerilor Interne.

„În ceea ce privește munca desfășurată sâmbăta și duminica, celelalte drepturi sunt menținute în plată, așa cum existau la nivelul anului 2024, dar chiar și aici, în ce privește sâmbăta și duminica, după o anumită oră, după ora 4:00 ele sunt remunerate corespunzător cu anumite sporuri. Starea nu este dramatică, dar există și o înțelegere și am stat de vorbă cu sindicatele, vom căuta să îmbunătățim această ordonanță în Parlament. Este ceea ce îmi propun eu. ca ministru. Sigur, nu știu, vom avea sau nu câștig de cauză, vom discuta cu parlamentarii, dar este un demers pe care îl fac tocmai în ideea pe care am expus-o. Zona de ordine, siguranță publică și intervenții în situații de urgență devine critică”, a afirmat ministrul de Interne.

„Trebuie să vedem în perspectivă, pentru că provocările sunt din ce în ce mai mari”

„Noi am fost obișnuiți 20 de ani, să spunem, după intrarea în Uniunea Europeană, aproximativ acest orizont de 15, 20, 25 de ani, chiar cu un climat de liniște socială, o stradă sigură, și strada din România este una dintre cele mai sigure din Europa. Recent a fost publicat în Europa un material în acest sens. Dar trebuie să vedem în perspectivă, pentru că provocările sunt din ce în ce mai mari.

O altă linie de discuții este cea privind raportul dintre cheltuielile de întreținere, sau să spunem, de personal, dar și cu logistica și investițiile. Și pot să vă spun că la ora aceasta bugetul Ministerul Afacerilor Interne, și nu doar în anul precedent, ci cu ani în urmă, include doar aproximativ 4,7 parcă 8,8 deci până în 5% investiți.

Citiți și:

Ministrul Predoiu vrea să schimbe „rapid” vârsta de pensionare a polițiștilor: „Este o lege proastă, o invitație la pensie”

Deci noi trebuie să umblăm mult în acea zonă, dacă trebuie să creștem pe măsura nevoilor, iată, vă dau ca exemplu având în vedere anul, sunt discuții pe care o să le am în Guvern cu ministrul de Finanțe, cu premierul, cu parlamentarii, să le am foarte deschis”, a adăugat Predoiu.

Editor : Liviu Cojan