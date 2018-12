Președinția reacționează după declarația controversată a lui Iohannis

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Mădălina Dobrovolschi, a declarat, marţi seara, că şeful statului "nu a avut sub nicio formă intenţia de a încălca dreptul la demnitate al persoanelor care suferă de autism", referindu-se la o afirmaţie făcută de Klaus Iohannis în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers, organizat de Iniţiativa România.

"Preşedintele României nu a avut, sub nicio formă, intenţia de a încălca dreptul la demnitate al persoanelor care suferă de autism. Preşedintele României îşi cere scuze dacă în urma afirmaţiei dumnealui sunt persoane care s-au simţit lezate", a spus Dobrovolschi, pentru Agerpres.



Preşedintele a declarat la întâlnirea cu tinerii că discuţiile din spaţiul public privind iminenţa unei ordonanţe de urgenţă privind amnistia şi graţierea nu pot fi ignorate, având în vedere impactul social pe care l-ar avea.



"Iar dacă ne uităm în urmă, ce s-a mai întâmplat cu aceste guverne pesediste, pot să vă spun că nu putem să ne facem că suntem autişti şi că nu se discută despre ordonanţă pe amnistie şi graţiere. Se discută despre ea! Ultima dată când s-a dat o astfel de ordonanţă, am avut aproape o revoluţie - deci, o problemă majoră de ordine publică. Or, nu poate doamna prim-ministru sau cineva din Guvern să-mi spună că nu pot să particip, dacă se discută amnistia şi graţierea, dacă după aceea este posibil să avem chestiuni de ordine publică", a susţinut Iohannis.

