Prima reacție a lui Tăriceanu după zvonurile că nu l-ar mai susține pe Tudorel Toader

Președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, la Digi24, că nu știe de unde au apărut informațiile potrivit cărora nu îl mai susține pe Tudorel Toader la Ministerul Justiției.

Tudorel Toader se bucură de susținere, a insistat liderul ALDE.

„Nu pot, însă, să fac chiar zi de zi declarații de susținere. Eu am făcut o declarație publică cu puțin timp în urmă, nu știu dacă sunt două săptămâni...când am declarat fără echivoc că ministrul Toader se bucură de susținerea noastră, că este un ministru foarte bun, că are performanță, că a dus nivelul de prestanță al funcției undeva sus, că a arătat curaj, determinare, pricepere profesională serioasă. Nu știu de unde a apărut această informație ( că Tudorel Toader ar fi pierdut susținerea sa, n.r.) și o dezmint categoric”, a subliniat Călin Popescu Tăriceanu.

Întrebat ce știe despre lista miniștrilor care ar urma să fie remaniați, Călin Popescu Tăriceanu a răspuns: „Nimic. Nu am discutat acest subiect în cadrul coaliției. Am abordat, cu 2-3 săptămâni în urmă, acestă problemă, de principiu. I-am transmis colegului Dragnea că la ALDE nu am în vedere niciun fel de schimbare în lista miniștrilor pe care îi avem. Am vorbit aseară cu domnul Dragnea, mi-a spus că luni urmează să aibă o ședință de CEx, în care vor discuta această chestiune. Nu sunt în afara subiectului, sunt informat”.

Și până acum, în problema miniștrilor ALDE și a apropiatei remanieri guvernamentale, Călin Popescu-Tăriceanu a avut o poziție fermă - nu există motive pentru a fi schimbați din funcție. Călin Popescu Tăriceanu a declarat în repetate rânduri că îl susține și îl apreciază pe Tudorel Toader, îl consideră unul dintre cei mai buni miniștri de justiție și nu vede de ce ar trebui remaniat, pentru că nu există motive.

Pe de altă parte, Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ferm că Tudorel Toader se află în guvern pe locurile social-democraților, iar decizia le aparține în exclusivitate, indiferent de ceea ce spun partenerii lor de coaliție.

Decizia finală va fi luată în următoarea ședință a Comitetului Executiv al PSD și se pare că cei doi lideri ai coaliției au ajuns la un acord, iar Călin Popescu-Tăriceanu și-a dat acceptul pentru a fi schimbat Tudorel Toader.

