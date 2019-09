Deputatul PSD Eugen Nicolicea a declarat joi, la Digi24, că premierul nu i-a dat niciun mandat ambasadorului României la UE, Luminița Odobescu, în privința votului pentru Laura Codruța Kovesi ca procuror-șef european și că, din punctul său de vedere, „orice român care accede într-o funcție importantă europeană e un lucru bun pentru România”.

Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef european. Laura Codruța Kovesi este prima persoană care va ocupa această funcție, nou înființată.

Miercuri seara, întrebată cum va vota joi Luminița Odobescu, ambasadorul României la UE, Viorica Dăncilă a fost categorică: „Am spus: împotrivă”.

„Nu, nu este un mandat dat de premierul Dăncilă. A nu susține pe cineva nu înseamnă că ai un mandat, ci doar că nu te implici”, a comentat Eugen Nicolicea.

Surse oficiale au declarat pentru Digi24.ro că președintele Klaus Iohannis a contactat-o telefonic pe Luminița Odobescu înaintea votului dat joi, în COREPER, pentru Kovesi, tocmai pentru că Viorica Dăncilă dăduse public un semnal de vot împotrivă.

„Punctul meu de vedere general este că este bine ca în funcțiile de conducere europene importante să fie cât mai mulți români”, a spus Eugen Nicolicea.

Discuția cu deputatul PSD Eugen Nicolicea s-a mutat apoi în zona unei comparații între situația Rovanei Plumb, nominalizată pentru funcția de comisar european din partea României, și cea a Laurei Codruța Kovesi, pornind de la argumentele aduse de Viorica Dăncilă pentru a se împotrivi susținerii candidaturii fostei șefe a DNA. În opinia premierului, Laura Codruța Kovesi ar trebui mai întâi să-și lămurească problemele pe care le are în țară.

Rovana Plumb ar fi fost probabil urmărită penal în prezent, dacă i s-ar fi ridicat imunitatea în Parlamentul României în dosarul „Belina”. La această observație, Eugen Nicolicea a răspuns: „După cum știți, Parlamentul nu votează așa, în orb, sunt chiar președintele Comisiei juridice, care am văzut și studiat dosarul, și am propus această soluție însușită de Parlamentul României, care, le place unora sau nu le place, reprezintă poporul român. În momentul în care Parlamentul își exercită o prerogativă constituțională, orice comentarii sunt de prisos. Deci, doamna Rovana Plumb nu are și nu a avut nicio problemă. Procurorii și-au dus până la capăt investigația și au prezentat dosarul - făcătura aceea - către Parlament. Am văzut dosarul și știu exact ce spun”, a punctat Eugen Nicolicea. „Nu poți să spui că un procuror este mai important decât reprezentantul suprem al poporului român”, a completat deputatul.

- Dar nici nu poți spune că un om este nevinovat până când un judecător nu a văzut dosarul, a intervenit jurnalista Alice Iacobescu.

- Nu, este invers: nu poți să spui că un om este vinovat până când nu s-a pronunțat instanța. Prezumția de nevinovăție este în Constituție, a spus Eugen Nicolicea.

- De ce nu funcționează această teorie a dvs și în cazul Laurei Codruța Kovesi?

- La dna Rovana Plumb era o situație de ridicare a imunității, dincoace erau argumente dacă susții sau nu susții o persoană în funcții publice. La capitolul susținere într-o funcție publică merg și astfel de argumente și îndoieli, ca să spui de ce nu susții, pe când la ridicarea imunității vorbești numai pe lege și pe Constituție, a insistat Nicolicea.

Întrebat ce crede că se va întâmpla dacă Laura Codruța Koveși ajunge procuror-șef european, Eugen Nicolicea a răspuns sec: „Își va exercita atribuțiile”. La insistențele jurnalistei, care l-a întrebat de ce crede că ar fi o problemă dacă Kovesi ajunge procuror-șef european, Nicolicea a spus: „Păi nu mai există problema, din moment ce ziceți că a ajuns”. Întrebat dacă și-ar dori ca Laura Codruța Kovesi să ajungă în această funcție, deputatul a mărturisit: „Nu era în obiectivul meu nici să zic pentru, nici să zic contra”.

