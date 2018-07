Primăria Arad spune că a câştigat un proces cu USR, dar cauza se va judeca abia la toamnă

USR acuză Primăria Arad că a comunicat „în mod mincinos şi cu profund dispreţ faţă de realitate şi faţă de cetăţeni” o informaţie către presă, potrivit căreia ar fi câştigat un proces intentat de filiala judeţeană a partidului după ce a fost amendată cu 1.000 de lei pentru un cort destinat strângerilor de semnături în cadrul campaniei „Fără Penali în funcţii publice”.

Procesul prin care USR contestă amenda va începe abia în toamnă, în timp ce Primăria susţinea într-un comunicat de presă că „prin sentinţa civilă nr. 587/19.07.2018, Tribunalul Arad constată corectitudinea procesului verbal de sancţionare a contravenţiilor întocmit de Poliţia Locală şi încălcarea prevederilor legale de către USR”. Sentinţa se referă, însă, la alt proces deschis de USR, prin care se încerca suspendarea demolării cortului până la judecarea pe fond.

În urmă cu aproximativ cinci luni, USR a amplasat în centrul Aradului un cort la care se strâng semnături în cadrul campaniei „Fără Penali în funcţii publice”, până luni reuşind să aduce peste 18.000 de semnături.

Reprezentanţii partidului susţin că, anterior amplasării cortului, solicitasesă în scris autorităţilor locale avizul pentru ocuparea spaţiului public.

„În urma scurgerii fără răspuns a celor 30 de zile necesare, am luat act de acordul tacit prevăzut de lege şi am procedat la instalarea cortului. După ce acesta a stat pe domeniul public vreme de trei luni, Poliţia locală - departament în cadrul Primăriei municipiului Arad - a sancţionat USR Arad cu amendă în sumă de 1.000 de lei pentru amplasarea ilegală a respectivului cort, motivând faptul că îi lipseşte autorizaţia de construire. În cadrul aceluiaşi proces verbal de contravenţie, primarul Gheorghe Falcă dispune personal, cu nume şi prenume scrise citeţ, măsura desfiinţării cortului în termen de 48 de ore”, arată un comunicat de presă remis, luni, de USR Arad.

Reprezentanţii partidului spun că nu au găsit nicio prevedere legală prin care un cort să aibă nevoie de autorizaţie de construire, acuzând că s-a comis un abuz în acest caz.

„Mai mult, nu am putut identifica vreun precedent unde un alt cort sau construcţie similară să fi avut nevoie de autorizaţia respectivă, deşi zeci de asemenea corturi au fost folosite în campania «Fără penali» şi sute sunt folosite la diverse manifestări şi evenimente, în toată ţara. Singura concluzie pe care o putem trage, referitoare la reacţia autorităţilor locale din municipiul Arad, este că au interpretat eronat o lege, că buna credinţă a lipsit cu desăvârşire, iar în final că s-a comis un abuz”, se arată în comunicat.

USR a atacat în instanţă procesul verbal prin care a primit amenda, urmând ca judecata să aibă loc în toamnă, conform termenului stabilit.

Cu toate acestea, într-un comunicat remis anterior, respectiv în 24 iulie, de Primăria Arad, lasă să se înţeleagă că USR a pierdut procesul prin care contesta amenda.

„Precizăm faptul că, prin sentinţa civilă nr. 587/19.07.2018, Tribunalul Arad constată corectitudinea procesului verbal de sancţionare a contravenţiilor întocmit de Poliţia Locală şi încălcarea prevederilor legale de către USR, ceea ce demonstrează că Primăria Arad nu a facut altceva decât să respecte legea. Trebuie să aducem la cunoştinţa publică faptul că Primăria a emis un aviz de ocupare a domeniului public pentru amplasarea unei mese, a unui scaun şi a unei umbrele, conform legii, doar că reprezentanţii USR nu l-au respectat, considerându-se mai presus de Lege”, se arăta în comunicatul Primăriei.

USR acuză, însă, că acest comunicat are rolul de a manipula opinia publică, precizând că sentinţa menţionată de Primăria Arad se referă la solicitarea partidului de a se suspenda demolarea cortului până la judecarea pe fond.

„Deoarece această plângere contravenţională nu bloca automat măsura desfiinţării cortului, am deschis în paralel o a doua acţiune, pentru a opri demolarea, până când justiţia va stabili dacă cortul a fost sau nu amplasat ilegal. Această a doua acţiune a fost cea pierdută de USR, dar Primăria a demolat cortul înainte ca instanţa să decidă dacă are sau nu dreptate. Aşadar, am pierdut acţiunea pentru blocarea demolării, nu pe cea privitoare la legalitatea amplasării cortului şi a sancţiunii primite, aşa cum a comunicat Primăria Arad în mod mincinos şi cu un profund dispreţ faţă de realitate şi faţă de cetăţeni”, arată USR în comunicatul remis luni.

Referitor la demolarea cortului, senatorul USR de Arad, Adrian Wiener, a declarat pentru News.ro că „este o împiedicare făţișă a unui exerciţiu democratic”.

„Primăria ne-a autorizat doi metri pătraţi, cu elemente neinscripţionate (masă, scaun şi umbrelă – n.r.), ceea ce este absurd, în măsura în care vrei să comunici că în acel loc se desfăşoară unul dintre lucrurile esenţiale ale democraţiei, respectiv strânegrea de semnături pentru o iniţiativă cetăţenească. La nicio altă primărie din ţară, unde avem amplasate corturi identice în această campanie, nu ni s-a cerut autorizaţie de construire. Am solicitat Primăriei să ne comunice la câte din acţiunile pe care le-a organizat şi au fost amplasate corturi pe domeniul public s-a emis şi autorizaţie de construire”, a spus senatorul.

Referitor la conţinutul comunicatului emis în 24 iulie, reprezentaţii Primăriei Arad nu au putut oferi un răspuns Agenţiei News.ro până la publicarea acestui articol, arătând că vor emite ulterior un punct de vedere.

Sursa: News.ro

Etichete:

,

,

,

,

,