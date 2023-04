Reducerile de cheltuieli anunțate de Guvern îi nemulțumesc pe primari. Aceștia spun că oricum se descurcă greu cu actualele bugete. În plus, modificările legislative făcute peste noapte sunt o piedică în calea investițiilor.

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic: „Aceste legi, care vin așa dintr-o dată peste noapte, vin să încurce implementarea acestor proiecte și punerea în aplicare a lor. De exemplu, avem pe PNRR foarte multe finanțări.

Sunt primar în această țară, am doi copii, am nevastă, rate la bănci, fac naveta 35 de km cu copiii la școli și am 6.000 de lei indemnizația de primar. Pentru această indemnizație sunt umilit și jignit în fiecare zi.

Nu vrem să furăm de la nimeni nimic, trebuie primari în țara asta, trebuie viceprimari. Nu noi am stabilit, a stabilit-o legiuitorul. Haideți să stăm la masa dialogului și să înțeleagă și opinia publică și cetățenii. Trebuie reglementată situația asta, nu să tot fim umiliți.

Ieri trebuia să fie o întâlnire cu premierul și cu domnul președinte Ciolacu. Au fugit, nu au venit. S-a amânat. Am venit toți din țară să discutăm.

Nu vrem pensii speciale. E o mare prostie și o aberație cu pensia asta. Niciun primar din sală de la oraș nu sustine așa ceva.

Sunt și între noi uscături, oameni care n-ar merita să fie în administrație, care ne trag pe toți în jos, dar nu ar trebui să fim puși toți în aceeași oală. Parlamentarii, miniștrii se tem. Le este frică de voi să spună lucrurilor pe nume”.

Marcel Ciolacu le transmite primarilor îngrijorați că le vor fi reduse cheltuielile că, de fapt, le vor rămâne mai mulți bani pentru investiții, „ceea ce este foarte bine”. „N-am văzut nicio primărie încuiată”, a mai spus șeful PSD.

Primarii reclamă că înghețarea angajărilor la nivelul anului 2022 ar putea duce inclusiv la concedieri și ar putea bloca administrația locală. În plus, ei spun că înghețarea salariilor ar afecta tocmai realizarea proiectelor europene pentru care angajații nu ar mai putea fi stimulați financiar. Aceștia amenință inclusiv cu creșterea taxelor și impozitelor.

Editor : A.C.