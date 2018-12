Proiect. PMB va mai da 10 milioane de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului

O nouă rectificare bugetară figurează pe ordinea de zi a şedinţei de miercurea viitoare a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, proiect în baza căruia sumele alocate finalizării lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului vor creşte cu 10 milioane de lei, ajungând în acest an la un total de 45 de milioane lei.





Bugetul de 207 milioane de lei al Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic nu se modifică, în schimb, în cadrul acestuia, se suplimentează cu 24,7 milioane de lei contribuţiile administraţiei locale pentru lăcaşuri de cult, care ajung în acest an la 121 milioane lei. Pe de altă parte, se taie cei 4,2 milioane lei pentru proiectarea şi amplasarea ansamblului monumental Regele Ferdinand Întregitorul, 19 milioane de lei de la proiectarea şi achiziţionarea operei de artă „La fântâna Dor” şi 2,4 milioane lei de la realizarea monumentului, soclului şi proiectului tehnic de amplasare a monumentului Ecaterinei Teodoroiu.



Conform unui centralizator, suma de 1,7 miliarde de lei pentru spitalele aflate în subordinea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti se măreşte cu 24,8 milioane lei, dintre care 8,5 milioane - pentru Spitalul Clinic Colentina, 6,4 milioane - pentru Spitalul Clinic de Copii 'Dr. Victor Gomoiu', 2 milioane - pentru Spitalul Victor Babeş, 8,8 milioane - pentru Spitalul Clinic Obregia.



Bugetul de 61,8 milioane de lei alocat Poliţiei Locale în acest an se reduce cu 4,6 milioane lei, iar suma totală de 1.162 milioane de lei destinată capitolului Cultură, recreere şi religie va fi diminuată cu 57 de milioane de lei, dintre care 51 de milioane erau prevăzuţi pentru achiziţia de imobile monumente istorice, ca urmare a exercitării dreptului de preemţiune al municipiului Bucureşti (creditele de angajament rămân însă nemodificate).



Se reduce cu 31 de milioane de lei şi totalul de 68 de milioane prevăzut pentru realizarea reţelelor de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public şi a drumurilor aferente ansamblului Henry Coandă (în schimb creditele de angajament se majorează de la 100 de milioane la 303 milioane lei).



De la bugetul de 30,1 milioane de lei destinat Reducerii şi controlului poluării se taie 6,8 milioane lei, de la 'Bunuri şi servicii'. Şi de la capitolul Salubritate urmează să se taie 3,2 milioane de lei, tot de la 'Bunuri şi servicii'.



Bugetul total de la Transporturi urmează să fie redus cu 81 de milioane de lei (ajungând la 1,25 miliarde de lei), dintre care 18 milioane de la transportul în comun şi 62 de milioane de la străzi.



Vor fi reduşi banii din acest an pentru următoarele obiective: străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu (se taie 5 milioane de lei din totalul de 13, 4 milioane lei); penetraţie Splaiul Independenţei - Ciurel - Autostrada Bucureşti-Piteşti (26,8 milioane lei din totalul de 70 de milioane); reabilitare sistem rutier şi linie de tramvai Bd. Liviu Rebreanu (4,7 milioane lei din totalul de 5 milioane); reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Şos. Pantelimon (5,8 milioane lei din totalul de 10 milioane), reabilitare sistem rutier şi linii de tramvai Şos. Iancului (4,8 milioane lei din totalul de 6 milioane); supralărgire Fabrica de Glucoză (8,3 milioane lei din totalul de 10 milioane). Pentru toate acestea creditele de angajament rămân nemodificate.



Bugetul total al RADET de 13,6 milioane lei va fi redus cu 3,9 milioane lei de la construcţii, iar al Societăţii de Transport Bucureşti (fostă RATB) cu 18,6 milioane lei din totalul de 117 milioane.



Bugetul de 16,8 milioane de lei al Bibliotecii Metropolitane Bucureşti va fi diminuat cu 2,2 milioane lei, iar al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti cu 4,6 milioane lei (din totalul de 479 milioane), dintre care patru milioane reprezintă ajutoarele sociale în numerar (care ajung astfel la un total de 358 milioane lei).



Bugetul Administraţiei Străzilor va fi diminuat cu 3 milioane de lei (din totalul de 145 milioane lei), iar al Direcţiei de Arhitectură Peisagistică va fi redus cu 2,8 milioane lei (din totalul de 4,4 milioane), reprezentând mai ales bani pentru bunuri şi servicii.

