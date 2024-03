Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a declarat, joi, în cadrul unui interviu la „Jurnalul de Seară” de la Digi24, că nu va intra în PNL sau USR pentru a fi susținut în alegerile locale din acest an pentru un nou mandat, dar că, pe lângă susținerea Alianței Dreapta Unită, se așteaptă să colaboreze cu cât mai multe partide de dreapta pentru administrația din Capitală, inclusiv PNL. El afirmă că lupta sa va fi cu candidatul susținut de PSD, fie că e susținut doar de social-democrați, fie împreună cu PNL, electoratul aplicând teoria votului util, într-un singur tur de scrutin.

„În primul rând, ne va judeca electoratul. Ce e important în aceste alegeri, cum a fost în ultimele rânduri de alegeri, e că avem un candidat al dreptei, care are aproximativ 35%, și un candidat PSD cu scorul partidului de 35%. Mi-aș fi dorit să avem alegeri în două tururi. Pentru că avem alegeri într-un tur, oamenii au teoria votului util – nu votează candidați pe care îi simpatizează dar care știu sigur că nu câștigă, deci va fi o luptă între acești doi candidați. Contracandidatul meu e candidatul PSD-ului sau sprijinit de PSD. Dacă vor fi împreună PSD și PNL e același lucru, electoratul PSD va fi mobilizat”, a spus primarul Nicușor Dan.

Edilul a spus că invitația PNL de a intra în rândul liberalilor îl onorează, dar că va candida independent, susținut de partidele de dreapta.

„Invitația de la PNL mă onorează. Pe subiectul ăsta cred că am discutat acum o lună jumate. Cu domnul Ciucă am vorbit acum o săptămână, pe alte subiecte, de administrație. I-am spus că în aceste alegeri voi candida independent și îmi doresc ca cât mai multe partide de dreapta să mă susțină. A spus că avem o relație bună personală și rămânem în contact. Își menține punctul de vedere că vor susține un candidat propriu, eu mi-am menținut punctul de vedere și ne-am despărțit.

Eu am candidat în 2020 sprijinit de două partide mari de dreapta care atunci aveau ponderi egale, undeva la 20% fiecare, era o presiune, după 12 ani de administrație locală PSD, din partea publicului de dreapta, și de la USR și PNL, să se sfârșească asta. Erau alegeri într-un tur, era presiune să existe un candidat comun. Era foarte greu ca PNL să susțină un candidat USR și invers și după multe negocieri, care au fost foarte benefice, s-a stabilit ca ei împreună să mă sprijine.

Fiind primar independent susținut de aceste partide și imediat ulterior de PMP, a trebuit să am o atitudine oarecum echidistantă, colegială, colaborativă cu aceste partide și ar fi fost nefiresc să intru în ele. În ipoteza în care voi câștiga un nou mandat, voi fi în aceeași situație. Nu va exista un partid majoritar. Va trebui să colaborez cu mai multe partide, să ajungem la majorități în consiliu și cel mai probabil voi rămâne un primar independent. Ce se întâmplă peste 2, 5, 10 ani, mai vedem”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta spune că a refuzat PNL pentru că „eram în aceeași situație ca în 2020”.

„Aveam USR, care m-a susținut, care are în sondaje acum undeva la 20-25% împreună cu PMP și Forța Dreptei și ar fi fost nefiresc să mă duc la PNL, deși m-a onorat invitația, și să mă poziționez împotriva oamenilor cu care am colaborat. Ar fi fost la fel și cu USR. PNL are 15-18% în București.

Nu mi-a făcut nimeni oferta să intru în partid, dar dacă USR mi-ar fi cerut, aș fi spus nu mulțumesc pentru că am colaborat foarte bine cu PNL și cred că soluția pentru București e să avem un primar susținut de toate partidele de dreapta”, mai susține primarul Capitalei.

Făcând referire la candidatul pe care îl va susține PNL, el spune că este „neserios să cauți candidat cu 2-3 luni înainte de alegeri”.

„Bucureștiul e un oraș foarte complicat, cu multe instituții, paliere de decizie. Nimeni nu poate să facă un proiect pentru orașul ăsta în 2-3 luni.

Nicolae Ciucă mi-a spus că opțiunea PNL e să găseacă un membru de partid pentru această poziție. Am respectat decizia, aparține partidului”, a mai afirmat Nicușor Dan.

Editor : Alexandru Costea