PSD a depus moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Florin Cîțu

PSD a depus, miercuri, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Moțiunea va fi citită astăzi în Parlament, urmând ca săptămâna viitoare să fie dezbătută și votată.

“Am depus moțiunea de cenzură. Vreau să mulțumim partenerilor sociali care au contribuit la textul moțiunii. Guvernul actual este un dezastru pentru români și firmele românești. Au fost înghețate pensiile, alocațiile iar în PNRR vedem doar reforme catastrofale pentru România și bani pentru clientela politică. Românii au sărăcit, doar în mintea premierului Cîțu o duc mai bine”, a declarat prim vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreședintele PSD a mai declarat că probabil moțiunea va fi dezbătută și votată săptămâna viitoare.

Sorin Grindeanu speră ca și parlamentari ai actualei coaliții de guvernare să voteze moțiunea de cenzură.

„Eu aș face un apel la ei să facă ceea ce e corect pentru România și anume să trimită în istorie acest premier extrem de arogant și care poate să stea de acum încolo de veghe în lanul de lavandă, că tot am văzut că a ajuns cu vaccinarea în lanul de lavandă”, a spus acesta.

Întrebat dacă s-au purtat negocieri cu Ludovic Orban sau alți parlamentari să voteze moțiunea, Grindeanu a răspuns că președintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut negocieri: „din câte știu, colegii de la AUR vota această moțiune, probabil vor fi colegi parlamentari și din grupul minorităților care vor vota această moțiune. În ceea ce privește parlamentarii din arcul guvernamental nu vreau să intru în amănunte”, transmite Mediafax.

Întrebat, de asemenea, dacă absența lui Ciolacu la depunerea moțiunii se poate interpreta că Grindeanu ar fi propunerea de prim-ministru PSD, Grindeanu a răspuns că în acest moment există o propunere votată în Consiliul Politic Național, aceasta fiind Alexandru Rafila.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spunea luni că există semnale că și parlamentari din PNL ar vrea să voteze moțiunea de cenzură.

„Vom continua negocierile. Am terminat negocierile cu partenerii sociali, deoarece am vrut să vedem în primul rând de la patronate, de la IMM-uri, de la sindicate, dacă este oportun să depunem o astfel de moțiune de cenzură. Cu toții au spus foarte clar că este oportun să depunem moțiunea de cenzură și acest guvern să plece. Am negociat textul moțiunii, l-am finalizat cu partenerii sociali, cu ceilalți parteneri și cu grupul AUR. Se vor regăsi pasaje de la fiecare cuprinse în moțiune”, a spus Marcel Ciolacu.

El a adăugat că, dacă moțiunea de cenzură va trece, PSD este pregătit să vină cu o propunere de prim-ministru și are 10 zile pentru o nouă majoritate.

„Constituțional, sunt multe variante, se poate și un guvern minoritar, se poate crea o nouă majoritate, se pot face alegeri anticipate. (...) Avem oamenii pregătiți, avem discuții cu toți partenerii sociali și știm care sunt în acest moment prioritățile României și avem capacitatea de a doua zi să putem guverna”, a spus el.

Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, marți, că la nivelul partidului și al coaliției s-a luat decizia de a participa la ședința privind moțiunea de cenzură, dar fără a vota.

Moțiune în versuri

Potrivit textului consultat de Digi24.ro, care începe cu versuri din George Bacovia, social-democrații acuză guvernul că duce economia țării „spre prăpastie cu o viteză uluitoare” și că nivelul de trai al românilor se prăbușește. Ludovic Orban a anunțat că toți parlamentarii liberali vor fi chemați la lucrări până la finalul sesiunii și că vor vota împotriva moțiunii.

Textul moțiunii începe cu un citat din poetul George Bacovia, cunoscut pentru versurile sale pesimiste și viziunea sumbră asupra lumii: "Prin fumul de țigări, ca-n nouri, / Gândeam la lumi ce nu există..." George Bacovia - ”Seară tristă”.

Textul moțiunii poate fi citit intergal AICI.

„Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia României spre prăpastie cu o viteză uluitoare! România trăiește de pe o zi pe alta, din împrumuturi masive luate la dobânzi astronomice. Prețurile au explodat, buzunarele românilor s-au golit. Facturile s-au dublat, alimentele de bază au devenit bunuri de lux, medicamentele esențiale ori nu se găsesc, ori sunt foarte scumpe. Cursul euro/leu a ajuns la 5 lei, iar litrul de benzină a depășit 6 lei. Numai ”lucruri fantastice”!!!

Datoria publică bate record după record, iar de ținta de deficit de 3% nu își mai amintește nimeni! Cu toate acestea, alocațiile, salariile și pensiile sunt înghețate și antreprenorii se plâng că statul nu le plătește lucrările efectuate! Nu se dau bani la stat, nu se dau bani nici la privat! Și atunci, întrebarea care este pe buzele tuturor românilor este: Ce ați făcut cu banii, domnule Cîțu!?”, se arată în textul moțiunii de cenzură publicată sub titlul România EȘUATĂ. Recordul „fantastic” al Guvernului Cîțu.

PSD acuză politicile economice ale guvernului, care au dus la sărăcirea românilor.

„În ultimul an, guvernarea PNL-USR-PLUS-UDMR a readus în starea de sărăcie extremă 120.000 de români. Asta, după ce guvernarea PSD redusese cu 1,9 milioane persoane numărul acestor români necăjiți. Astăzi, fiecare român este mai dator cu 1.700 de euro (peste 8.000 de lei). Mai mult, Guvernul pregătește un nou împrumut de 15 miliarde euro prin PNRR. Fiecare român va mai datora în plus peste 2.500 de euro după ce Guvernul va lua și acest credit.

Iar prețul acestui nou împrumut este chiar sărăcirea românilor! Ceea ce nu vreți să știe țara este că acest credit anulează venituri de peste 14 miliarde euro. Vorbim despre confiscarea a peste 9,5 miliarde euro din veniturile suplimentare pe care pensionarii le-ar fi primit până în 2024, dacă Legea 127/2019 ar fi fost aplicată. Apoi, de confiscarea a aproape 3 miliarde de euro din veniturile suplimentare pe care le-ar fi primit copiii până în anul 2024, dacă Legea privind dublarea alocațiilor ar fi fost aplicată. Plus confiscarea a peste 1,5 miliarde euro din veniturile medicilor si profesorilor care au așteptat aplicarea Legii 153/2017 a salarizării unitare în sectorul public. Și care încă mai așteaptă”, potrivit textului moțiunii.

Social-democrații atacă și Planul Național de Redresare și Reziliență, afirmând că România va plăti mult ca să beneficieze de banii europeni.

„Ați prezentat un vis numit pompos Planul Național de Redresare și Reziliență. Un plan care trebuia să fie pentru România și pentru toți românii a fost confiscat pentru interese economice ale grupurilor voastre clientelare, cu alocări impresionante pentru firme de casă sau pentru administrațiile conduse de reprezentanții PNL-USR-PLUS-UDMR. România va plăti mai mulți bani la bugetul UE și va rambursa peste 15 miliarde euro pentru ca banii din PNRR să ajungă în buzunarele clientelei voastre politice ! Nu-i prea mult deja? Până și Comisia Europeană v-a scris, negru pe alb, asta!!! Sunt ”fantastice” și observațiile Comisiei, nu-i așa, domnule Cîțu ?”, se mai arată în moțiunea PSD.

Moțiunea PSD exprimă critici și la capitolele pensii, sănătate, agricultură.

„Subfinanțarea puternică a agriculturii a scos fermierii în stradă pentru a-și cere drepturile și a-și striga nemulțumirile față de minciunile și promisiunile electorale neonorate. Neplata despăgubirilor de secetă pentru culturile de primăvară afectate în anul 2020 a pus în pericol existența multor ferme. Fără resurse, în condițiile unui an agricol slab, mulți fermieri au așteptat în zadar sprijin guvernamental. Era vorba de 1 miliard de lei, bani care n-au mai venit vreodată. În schimb, s-au găsit însă 2 miliarde de lei - mită electorală din fondul de rezervă al guvernului, pentru primăriile liberale înainte de alegerile din decembrie 2020”.

